Se aproxima una invasión extraterrestre en “Spides”

El canal SYFY estrenará mañana 5 de julio, a las 20:00 horas, “Spides”, serie protagonizada por la actriz italoestadounidense Rosabell Laurenti Sellers. En la trama la juventud berlinesa es atraída por una nueva droga, Blis, que empieza a vincularse con extraños sucesos alrededor de quienes la toman, como “Nora” (interpretada por Rosabell).

Vía telefónica, la actriz platicó sobre este nuevo proyecto que mezcla el ambiente de ciencia ficción con el thriller: “Hay paralelismos entre esta droga que toman los jóvenes, les hace sentir que son parte de algo. Hay algo interesante en la cultura de las redes sociales. No quiero decir que solo sean cosas negativas, se pueden usar en formas positivas, como en Latinoamérica. Pero también se utilizan de manera negativa, desconectándonos del mundo”.

Aunque no suele ser fan de las producciones de ciencia ficción, para Rosabell el interés que despiertan en la gente es también porque “hay paralelismos con el mundo real, creo que eso es interesante para contar historias”. En cuanto a los thrillers, la actriz agregó: “Me parece muy interesante hacer thrillers, o cosas violentas. Personalmente no suelo verlos, pero es divertido estar del otro lado, haciéndolo, ver cómo sucede, es emocionante leerlos, luchar con otros seres, disparar. Es algo distante a mí, creo que a la gente le gusta esa sensación de que algo malo va a pasar. Por eso me parece curioso”.

Por eso trabajar en esta serie “Es un buen reto: empecé justo el día posterior al que terminé otro trabajo. No hubo tiempo para prepararme o colaborar con los otros actores. Creo que resultó positivo, porque fue un salto. Confiamos en el equipo y logramos crear muchas cosas que no estaban en el guion. Algo sorprendente de este trabajo es que no estamos solos, creamos algo todos juntos, como una pintura colectiva”.

Rosabell se sumó al proyecto tras leer los guiones de los primeros episodios: “No me mandaron el guion completo, sólo tres o cuatro episodios. Dije que sí porque el proyecto me pareció interesante, aunque no sabía mucho. Llegué al set y hablaban de ‘Sara’ y ‘Nora’, tenía que interpretar a ambos personajes. Me pareció interesante interpretar dos personajes, no tenía idea de que sería así. Es de lo más interesante de hacer la serie. Además he podido explorar personajes femeninos fuertes, ‘Sara’ es muy fuerte, no tiene miedo de nada. Para mí estos papeles son muy agradables, espero tener más así”.

Con 24 años de edad, Rosabell Laurenti Sellers tiene ya una amplia carrera en la industria de las series. Entre sus participaciones más célebres la actriz cuenta con créditos en “Juego de Tronos” y “Mia & Me”. Sobre su carrera, Rosabell comentó: “Ya que fui adulta comprendí lo complejo que es la industria, y no es tan fácil. He trabajado toda mi vida. Siempre sigo pensando en cuál será el siguiente trabajo, cómo pagaré la renta. Es una lección de humildad”.

Además de la actuación, en su vida cotidiana incluye la filantropía y el apoyo a movimientos sociales: “Apoyo a movimientos en las ciudades donde vivo, Londres e Italia, me involucro en movimientos. Suena controversial: tenemos una plataforma y puede tener más resonancia, pero al momento estoy en aprendizaje. En Londres trabajo con un grupo que visita centros de detenciones para migrantes, buscamos la manera de sacarlos legalmente. Estoy en el campo, conociendo a la gente que hace ese increíble trabajo”.

A propósito de esta vocación por ayudar, Rosabell comentó cómo surgió: “En Italia hay una tendencia a participar más en proyectos políticos, desde la adolescencia en la escuela. Inconscientemente se va metiendo en la rutina. Es diferente en otros países, como Estados Unidos. Eso fue como una introducción, cuando crecí conocí a más gente de otras culturas. He tratado de mantener esa posición siendo realista aprendiendo, no aleccionando”.