Santiago Ramundo se “bailará” a todos en Mira Quién Baila

Este domingo, en punto de las 21:00 horas, el actor argentino Santiago Ramundo demostrará que tiene todo para ser el ganador del reality “Mira Quién Baila”; y es que la emisión de Televisa se perfila para su desenlace —faltan dos galas— y él ya tiene su lugar asegurado para la final, aunque el camino para llegar a esta posición fue una ruleta de emociones, tal y como lo comenta en entrevista: “Esta sexta gala —transmitida el 2 de septiembre— fue impresionante, yo pasé de estar nominado y perder a que luego los jueces me pusieran en la final; fue una cosa impresionante… Fue muy hermoso para mí. Lo vivo todo con mucha sorpresa, es una montaña rusa de emociones, pero de eso se trata. ‘Mira Quién Baila’ es un show en donde todos los componentes emocionales suman muchísimo, es real lo que sucede, los jueces eligen, la producción pone los bailes y es lo que va gestándose del show en sí”.

El histrión comparte que esta experiencia ya fue suficiente para él; añade que lo que experimentó está bien, pero no cree que pudiera participar en otro concurso de baile, lo que sí busca es que haber estado en este show le abra las puertas para proyectos de actuación en México, pues tenía tiempo de no trabajar en el país, luego de haber estado en Telemundo.

“A nivel personal (con el programa) tuve que elevar mucho mi nivel de frustración y espero que este aprendizaje se quede para toda mi vida. Yo me frustraba muy rápido, soy un tipo que se enojaba conmigo cuando las cosas no me salían y en el baile tuve que aprender a bajarle a eso porque no me salían los pasos, haciendo cosas que nunca en mi vida había hecho, tuve que relajarme más. A nivel profesional este es el programa más visto de México, es mi regreso a Televisa, profesionalmente estoy con la expectativa de que esto abra el juego a una novela o algo así, se trata de seguir haciendo trayectoria”.

El actor señala que este domingo —a las 21:00 horas por Las Estrellas— llega la séptima gala del reality, la cual es la semifinal a la que llegan nominados Rommel Pacheco y Paul Stanley: “Habrán grandes números, porque a medida que nos acercamos a la final, la producción está invirtiendo cada vez más dinero en lo que son las escenografías y los vestuarios. El grupo de coreógrafos y bailarines que tenemos es maravilloso. La gente verá un gran show y la final ni hablar, los creativos ya están trabajando sobre eso, en ver lo que va a suceder, cómo se va a desarrollar”.

Finalmente, destaca Santiago que su evolución en el programa ha ido de menos a más con esfuerzo y dedicación, “los tendones del brazo me duelen mucho, el hombro, la rodilla, la verdad es que todos vamos a pie de guerra, pero todo vale la pena”.