Sandra Echeverría sufre con “¿Por qué te vas?” 

La propuesta sonora de Sandra Echeverría con su “mariacheño” cada vez se posiciona con más fuerza en las listas de popularidad y tras regresar a la música con su primer sencillo “Desaparecer”, la también actriz se siente feliz con la respuesta que tiene su segundo lanzamiento “¿Por qué te vas?”, canción con la que une su voz al productor y cantautor colombiano Nabález.

Tras estrenar el video musical de “¿Por qué te vas?”, que fue filmado en Colombia, Sandra Echeverría relata el detrás de cámaras de esta canción con la que explora el dolor de las relaciones amorosas: “Mi primer sencillo tuvo muy buena respuesta, se sigue recomendando mucho con la gente y se escucha por varios países, estoy muy agradecida. Ahora sale este segundo sencillo que me emocionaba mucho, porque es una colaboración con Nabález, mi productor, quien además es un gran cantante y compositor. Es una canción que me encanta desde que la escuché por primera vez, me enamoré”, comenta en entrevista con EL INFORMADOR.

Sandra describe a “¿Por qué te vas?” como una canción energética y con una historia muy peculiar, en donde además de refirmar su gusto por el ‘mariacheño’ y el ranchero, también se da la licencia de explorar una letra donde si bien el dolor y el resentimiento están presentes, también muestra cómo el amor es el motor para reflexionar sobre lo que realmente se espera de una relación cuando está parece llegar a su fin: “Creo que está muy moderna y contemporánea, habla de lo que sucede hoy en día cuando cortas con el novio y ya de repente está subiendo fotos al Instagram y parece que está pasándosela bomba para que tú sufras más. Me encanta que el coro dice ‘¿por qué te vas? Y ahora finges que te la estás pasando mejor que nunca en tus fotos, yo sé que fui mala, pero ella es mucho peor, qué haces allá’… A pesar de que es una canción de despecho y desamor, también te inyecta de energía, te dan ganas de bailar, es de otro punto de vista más de diversión”.

La cantante explica que trabajar con Nabález ha resultado una experiencia única en su trayectoria, pues además de conocerlo como productor y creativo para lograr conformar su disco, compartir voz con él en una de las canciones más especiales de su proyecto ha sido un aprendizaje: “Yo lo había visto primero como productor, trabajé con él la mitad del disco y verlo en su faceta de cantante, con todo su traje y look, fue increíble, mucho más divertido. En el momento en el que estás grabando el disco lo vi muy enfocado y concentrado, quieres que la nota salga perfecta, te está llevando, como productor es increíble, pero como cantante es como un niño, se convierte en una persona súper divertida, pone música todo el tiempo, es súper alegre, nos divertimos mucho”.

Regresa al cine

A la espera de poder comenzar conciertos y abrir fechas en México, Sandra Echeverría confía en que también llegue pronto el estreno de la nueva película que recién filmó en Puerto Rico, en la que abordará el tema de la trata de mujeres; trabajó junto a talentos como Luis Roberto Guzmán y Pedro Capó.

“Es un thriller sobre el tráfico de mujeres, está muy interesante; está Luis Roberto Guzmán, que es un increíble actor, Pedro Capó que nos sorprendió a todos también como actor, está Laura Alemán, mucho talento de Puerto Rico. Espero que unos meses la película esté disponible en plataformas digitales”, finaliza.

