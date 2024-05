Andrew Haigh, el elegido para dirigir la nueva película sobre Leonardo da Vinci de Universal

Este viernes amanecimos con la noticia de que la compañía Universal Pictures ha contratado al cineasta británico Andrew Haigh para dirigir la nueva película biografía del genio Leonardo da Vinci, basada en la obra que escribió Walter Isaacson , informó Variety.

Recordemos que la obra de Isaacson está inspirada en las miles de páginas que forman parte de los cuadernos del genio del Renacimiento italiano y nuevos descubrimientos sobre su vida y obra, lo cual la llevó a convertirse en una de las obras literarias más populares cuando llegó al mercado en 2017, recuerda la publicación.

Andrew Haigh es un multipremiado escritor y director británico, cuya película de 2023 All of Us Strangers (Desconocidos) fue reconocida por la crítica y recibió seis nominaciones a los premios BAFTA, los más importantes de la industria británica.

La película sobre Da Vinci, autor de obras icónicas como "La Gioconda", es la segunda adaptación de Universal de un libro de Isaacson. El estudio también llevó a la pantalla grande su biografía de 2011 "Steve Jobs", con Danny Boyle a la cabeza, añade la publicación especializada.

 

Con información de EFE.