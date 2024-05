El cantante y productor venezolano Daniel Morales, mejor conocido como Danny Ocean, compuso los doce temas que componen “Reflexa”, su nuevo álbum de estudio y que se lanza este viernes, mientras surcaba una etapa marcada por interrogantes de índole existencial.

"Más allá de todo lo de la música, ¿cuál es el propósito de todo esto?", se preguntaba, según recordó en entrevista este caraqueño que desde la publicación en 2016 de su te senma “Me Rehúso” ha tenido una trayectoria ascendente, impulsada por altas cifras de reproducciones y colaboraciones con figuras internacionales.

En el álbum que se publica hoy, el cantautor aborda los cánones de la música popular, como son el amor o la identidad y el crecimiento personal, pero a través de una mirada introspectiva y por medio de melodías cautivadoras que dentro de todo sostienen un mensaje de esperanza.

"Hay una luz en la oscuridad", señaló Danny Ocean, para después agregar:

"El amor siempre ha estado conmigo. Me he encargado de que siempre haya algo positivo en cada una de las canciones. Es muy importante para mi dar ese mensaje de esperanza, de que el amor lo puede todo".

Un álbum que al mismo tiempo omite la que es tal vez una de las señas de identidad de la música latina actual, como son las colaboraciones con otros colegas, una ausencia que tiene que ver con ese "proceso muy interno, de reflexión", por el que se hallaba mientras componía los temas.

Danny Ocean ostenta el título de ser el primer cantante independiente en aparecer en todas las listas de éxitos de Spotify en América Latina, ello de la mano del citado tema “Me rehúso”, que después superaría la barrera de las mil 200 millones de reproducciones en esa plataforma, el primer artista solista latino en conseguir esa marca.

A pesar de que lo han llegado a señalar como líder del "pop del futuro", él se resiste a definir su estilo musical, en el que sin embargo es identificable un toque de electrónica, y confiesa que simplemente hace lo que le gusta.