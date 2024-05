El cantautor colombiano, Fonseca, lanzó este jueves su nuevo disco “Tropicalia”, una importante producción que rinde tributo a sus orígenes caribeños, los cuales lo han inspirado en su carrera. El álbum contiene 11 temas y cuenta con colaboraciones de grandes artistas como Juan Luis Guerra, Gilberto Santa Rosa, Chucho Valdés, Alex Cuba y Grupo Niche.

Con esta emblemática agrupación interpreta “Con Dinero y Sin Dinero”, primera colaboración en la historia de la alineación. Bajo la producción musical de José Aguirre director de la orquesta, este tema fue grabado en Cali, Colombia y destaca el sonido auténtico de la salsa colombiana propio de Niche.

“Para mí este álbum tiene un significado muy especial, es como abrir las cartas y mostrar de qué estoy hecho yo y cuáles han sido los sonidos, los géneros y los ritmos que más me han influenciado a lo largo de mi carrera. Y ha sido un proceso alucinante, porque digamos que hice un álbum al revés de como normalmente lo hacía porque en esta oportunidad arranqué por el concepto del disco y el nombre, y sobre eso comencé a construir, a escribir las canciones, que fue de una manera muy distinta, porque en la parte musical yo quería que cada canción hiciera parte de ese mundo tropical”, comparte en entrevista Fonseca.

Cinco de estos temas están muy marcados con el género tropical como “Pedacito De Playa” que es un merengue, en tanto “Colección De Recuerdos” con Gilberto Santa Rosa y Chucho Valdés es un bolero, “Con Dinero Y Sin Dinero” con Grupo Niche es salsa pura, pero “La Terquedad” es una canción 100% ranchera y “Canto A La Vida” es un ballenato.

Las otras piezas son “Que Suerte Tenerte”, “Si Tú Me Quieres” con Juan Luis Guerra, “La Sicóloga”, “Por Toda La Vida”, “Sueña Conmigo” con Alex Cuba y “El Mensajito”. Con respecto a colaborar con estos importantes intérpretes, refiere Fonseca: “Es un privilegio gigantes tener un álbum donde colaboro con Juan Luis Guerra, uno de mis grandes influencias en la vida, además de Gilberto Santa Rosa quien es un tremendo maestro o Chucho Valdés que es una leyenda. Además que Grupo Niche tiene algo muy particular, pues se trata de la primera colaboración que tiene en su historia, y yo crecí escuchando y bailando la música de Niche, también tengo a Alex Cuba quien es un gran músico y con quien además he tenido la oportunidad de escribir con él”.

En lo que respecta a la portada del álbum, es una colaboración con la artista plástica colombiana Ana González conocida por su trabajo en la exposición “Hijas del Agua” con Ruven Afanador