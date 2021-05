San Pascualito Rey saldará deuda con los tapatíos

Aunque la pandemia no permitió que San Pascualito Rey celebrara a su gusto sus 20 años de trayectoria y llegaran a Guadalajara como primer escenario para promocionar su más reciente álbum “Animanecia”, Juan Morales, bajista de la banda, comparte que el grupo está más que listo para retomar su tour teniendo a la capital tapatía como punto de reencuentro.

Será el 28 de mayo cuando San Pascualito Rey –integrado por Pascual Reyes (voz), Juan Morales (bajo), Vicente Jáuregui (guitarras), Chepo Valdez (batería) y Giancarlo Bonfanti (sintentizadores)- se instale en la Ágora Jenkins del Conjunto Santander de Artes Escénicas, con un show que si bien contará con todas las medidas sanitarias y estará al aire libre, propondrá una larga jornada de canciones para que el público realmente viva una retrospectiva sonora en voz de Pascual Reyes.

“Para nosotros tiene un gran significado que este concierto presencial sea en Guadalajara, no solo porque no encanta la ciudad y hace mucho que no vamos, sino que justo para la gira de 20 años Guadalajara era nuestra primera ciudad, y una semana antes se puso el semáforo en rojo. De alguna manera sentimos que es una especie de continuación de lo que estábamos haciendo”.

Juan Morales recuerda que ante las limitantes de la pandemia y tener que suspender por completo la gira que ya tenían pactada, San Pascualito Rey optó por desarrollar su propia dinámica para mantenerse activos y lograr que “Animanecia” diera sus primeros acercamientos a través de los conciertos virtuales que la banda ofreció, dedicando cada uno de sus shows a uno de sus cinco discos, estrategia que por mucho les demostró que el público sigue fiel a su llamado “rock guapachoso”.

“Ya estábamos preparados para la gira, no nos quedamos con los esfuerzos en la mano, vimos que muchas bandas lo estaban haciendo y nunca imaginamos que haríamos tantos. Hicimos streamings temáticos por disco, le dimos ciertas características en los boletos, y una de ellas incluía una serigrafía conmemorativa, arte inédito inspirado en el disco, eso gustó, en algunos venía impreso el nombre de quien lo compraba, mucha gente le entro”.

Faltan 7 días para reventar el Ágora Jenkins del @conjuntosantander en Guanatos ⚡️



Recuerda, tu acceso TAPETE incluye 2 cds de SPR ����! Queremos verte y cantar contigo, el rock y la música en vivo ESTÁN DE VUELTA!��



Boletos en https://t.co/yDOrmzFgc3#cuentaregresiva pic.twitter.com/j801pjQkM6 — San Pascualito Rey (@sanpascualitor) May 21, 2021

El músico puntualiza que “Animanecia” es un disco bastante significativo, pues la banda se permitió revisitar temas icónicos de San Pascualito para llevarlos no solo a otros terrenos de la nostalgia, sino también sumar colaboraciones especiales como la que resultó en “Tecolotes” junto a La Marisoul, vocalista de la banda La Santa Cecilia.

“Sentimos que fui un disco que se nos quedó con muchas ganas de salir al escenario y hacer cosas con el, de alguna manera lo estamos relanzando y dándole un seguimiento. Tenemos la canción de Tecolotes, hicimos la colaboración con La Marisoul, de quien admiramos mucho su trabajo. La canción estaba, pero ahora la interpretación que le dio fue increíble, ya no nos imaginamos la canción sin la voz de ella, tomó otro sentido”.

Agéndalo

San Pascualito Rey en concierto este 28 de mayo en la Ágora Jenkins del Conjunto Santander de Artes Escénicas, a las 20:00 horas. Boletos desde los 400 pesos. Más información en http://conjuntosantander.com

MB