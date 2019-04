San Juan Project aterriza en “Downtown”

¿Cómo haría Elvis Presley música en la actualidad? Arturo Lamadrid tiene la respuesta en “Downtown”, la más reciente canción de San Juan Project en donde él y los también músicos Carlos Villegas, Christian Cuadrado y Abraham Gonzales, dan una visión sobre lo que probablemente el llamado “rey del Rock&Roll” hubiera hecho teniendo al jazz como columna vertebral en su estilo sonoro.

Lamadrid y Villegas presentan esta nueva entrega que es, de paso, la punta de lanza del tercer material discográfico que San Juan Project propone para dar la bienvenida a “Easy”, proyecto que se integrará de dos volúmenes pensados para lanzarse ambos este año.

Con la promesa de regresar a Guadalajara y realizar la presentación en vivo de “Easy”, San Juan Project se encamina en la promoción de “Downtown”, en la que Arturo Lamadrid, desde su muy característico estilo, comparte referencias vocales que inmortalizaron a Presley y su adaptación a la versatilidad y ADN de San Juan Project.

“La canción se hizo pensando un poco cómo funcionaría un artista de una época anterior como Elvis Presley, como si tuvieran una computadora y componiendo música ahora, me imaginé algo así. No es un tributo, es solamente pensar en qué hubiera pasado si hubiera coincidido un artista de los años 50 o 60 con una computadora. Esta idea se desarrolla únicamente en esta canción, las demás que vienen son más urbanas, el disco tiene varios caminos”.

La presencia del rap ha sido constante en diversas propuestas sonoras de San Juan Project y en esta ocasión el toque de hip-hop lo brinda la rapera Leazzy, quien ofrece una inyección inesperada y bastante divertida al ambiente retro que la banda de jazz propone en este apartado cargado de festividad, modernismo, baile, saxofón y teclados. Arturo Lamadrid añade que en las próximas canciones se revelarán a más artistas invitados como Griselda Piña, quien da su toque en el siguiente sencillo “Power”.

“Me gustó mucho la voz femenina y ahora tenemos más invitadas. Quisimos hacer algo diferente, no irnos sobre el ritmo del hip-hop o funk, ahora lo mezclamos con house, algo que no fuera tan obvio. No hubiéramos podido hacer la canción sin ella, estuvimos buscando varias voces y Leazzy era la indicada para esta canción”.