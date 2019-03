Alex Midi pondrá en órbita al new wave

El DJ mexicano e integrante de Moenia, Alex Midi, se encuentra inmerso en la grabación de un disco que surge a raíz del éxito que ha resultado su reciente sencillo “Big In Japan”, canción que hiciera famosa la banda alemana Alphaville. Esta placa que prepara el músico constará de 10 temas, revitalizando éxitos del new wave que quedaron en la memoria colectiva de los fans.

“Estamos entusiasmados porque este nuevo sencillo ya está sonando en muchos países, es la maravilla de las redes sociales, me llegan ‘tuits’ de Australia, de Bélgica, de Alemania y eso quiere decir que está funcionando muy bien el cover. Me animé a hacerlo porque es una versión que yo tocaba mucho en mis DJ sets y siempre me preguntaban que en dónde podían conseguir esta versión, y tenía ya pensando realizarla bien en un estudio de grabación, primero encontrando la voz ideal, en este caso Delacey, una chica de Los Ángeles con quien ya había colaborado en un sencillo anterior que se llama ‘In The Air Tonight’, que también tuvo muy buena aceptación”.

Alex anota que Delacey le dio un toque muy distinto a la melodía de voz, más melancólico e intenso, “definitivamente transmite otra cosa esta nueva versión que produje. Y esa es la idea cuando haces un cover, si te vas a animar a hacer algo tan icónico, tiene que ser diferente, con un sonido que proponga y se ha logrado, lo veo también en los comentarios que le hacen al video en YouTube que ya tiene muchas visitas”, casi el millón desde hace un mes que se estrenó.

“Este iba a ser un sencillo más, pero por su éxito, se platicó con AfterCluv que es mi sello, hacer un LP de 10 canciones, todas ellas iconos de los años 80, todas ellas de esta tendencia que era el new wave que es un poco de rock, pop y electrónico, cada uno de estos temas será cantado por una vocalista diferente, internacional e importante. Tengo el plan también de hacer el proyecto en vinil, soy muy fan del disco de vinil y esta es una gran oportunidad, porque este es un álbum que hay que escuchar de principio a fin, porque siento que en las plataformas de música hacen falta proyectos que no sean nada más sencillos sueltos, aunque sé que vivimos en la era de los singles y playlist, es por eso creo que viene muy bien este disco”.

Llegaría en mayo

El álbum tendría que estar listo en mayo, le faltan por terminar cuatro canciones y hasta ahora Alex Midi ha trabajado con vocalistas internacionales, pero no descarta colaborar con alguna cantante de América Latina, todas las versiones serán en inglés. Y a propósito de toda esta música que prepara, Alex también está desarrollando un concepto musical en vivo donde se pueda oír el new wave, está en la fase de casting para los músicos y las voces; en primera instancia el espectáculo estará en la Ciudad de México con miras a visitar otras ciudades como Guadalajara o Monterrey.

Alex sabe que hay mucho talento mexicano en cuanto a música electrónica se refiere y para muestra los festivales musicales que se hacen en el país. “México ahorita está siendo el centro de la escena electrónica mundial, no digo que ya lo hayamos conseguido, pero estamos muy cerca. Hay mucha demanda por música electrónica en el país y te das cuenta de ello por las plataformas. Lo que nos falta es tener más DJ productores que hagan ruido con sus tracks a nivel internacional, y yo pongo mi granito de arena, pero también hay otros excelentes DJ’s como Tom & Collins”.

De esta forma, Alex disfruta mucho de estar en varios proyectos (como seguir en Moenia) y trabajar su agenda de manera que pueda estar en todas partes sin perderle atención a nada.