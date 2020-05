Samo apuesta a la reflexión

Aunque está preocupado por la incertidumbre que se vive ante la contingencia sanitaria por el COVID-19 a nivel mundial, el cantautor Samo considera que esta crisis también puede significar una gran oportunidad de cambio y mejora en muchos aspectos desde lo colectivo y lo personal.

El cantante que este año tenía una agenda bastante activa entre conciertos en Panamá, filmaciones en Paraguay y gira teatral con el musical “Jesucristo Superestrella”, no se desanima ante la suspensión de estos proyectos que ahora dan paso al lanzamiento de nuevas canciones, duetos y sesiones en vivo que puede realizar acatando las instrucciones de aislamiento desde su hogar, escenario que Samo ha aprovechado para replantear sus prioridades.

“Hay muchas cosas que se quedaron en planes, pero tampoco vamos a detenernos. Estoy haciendo cosas desde casa, pronto lanzaré “Me voy a morir de amor” en solitario y después la tendré en colaboración con un contante de Paraguay, Joshua”.

En este sentido, Samo agradece la oportunidad de estrenar una de las canciones más significativas en su trayectoria “Todo va a estar bien”, tema a dueto con Chris Syler, en el que ambos apuestan por una balada energética y bastante urbana.

El cantante puntualiza que “Todo va a estar bien” tiene un origen conmovedor y reflexivo al estar dedicada a Danna Yireh, quien antes de fallecer por cáncer, logró cumplir su sueño de convertirse en una gran “influencer”, además de compartir voz con Samo y participar en el videoclip que fue filmado en Ciudad de México.

“Es una canción muy especial en estos momentos, aunque nació tiempo atrás cuando esta situación no estaba. Danna formó parte de este video por cosas del destino y así se creó esta canción dedicada a todos” (…) Danna fue una guerrera y seguirá siendo un ejemplo de lucha, de amor, de compartir, de sonrisas. Me siento agradecido porque ella formara parte de este video”.

El también autor de canciones como “Sin ti”, expresa que este nuevo tema llega en un momento sensible en el que los buenos deseos y los augurios de prosperidad son tan necesarios como el alimento diario.

“Siempre hay incertidumbre en la vida de los seres humanos, no solo con lo que estamos viviendo, pero creo que esta canción cae en un momento específico, con mucha gente en su casa en confinamiento, con miedo, y esto va de la mano con lo que estamos pasando”.

En retrospectiva

Samo señala que brindar un mensaje de serenidad y paz no es algo nuevo en su carrera, al recordar que desde hace muchos años ha tratado de enfocar su música a un sentido más humano y sensible al desapegarse de las presiones y tendencias de la industria y sus modas del momento.

“Siempre fui un niño muy reflexivo, observador, como que siempre tuve esas ganas de manera natural de ser parte de algo más. Hoy, como adulto siempre me gusta involucrarme en cosas que te aporten cosas más allá de la música. Creo que somos un rompecabezas, y hoy que estamos guardados en casa nos damos cuenta que necesitamos mayor empatía con los demás”.

Ante su constante búsqueda de una lírica capaz de cautivar, Samo expresa que a través de la música se puede tener un mayor compromiso con el público y las temáticas que se abordan y sus contextos.

“Creo que este paro que nos está dando la vida y el mundo, es un jalón de orejas para todos y también para la industria de la música que siempre va detrás de los número uno y de las cuestiones económicas. No importa que pase, siempre necesita vender discos y canciones, y no hay una preocupación real por el mundo, por la sociedad, por lo que podamos aportar. No digo que todas las canciones estén llenas de mensajes, entiendo que hay diversidad, pero no tenemos por qué esperar situaciones extremas para poder unirnos”.