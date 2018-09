Samantha Elizondo florece con su música

La cantante americana Samantha Elizondo está de visita en México para promocionar su reciente sencillo “I know better now” que formará parte de su primer álbum que espera salga a la luz el próximo año donde incluirá canciones tanto en inglés como en español. Venir a nuestro país para la cantante es muy especial porque su papá es de Jalisco. Samantha ha vivido con la multiculturalidad desde siempre, su madre es de ascendencia europea y ella nació en Estados Unidos, radica actualmente en Los Ángeles.

“Hace cuatro años que había estado en Guadalajara, en México me siento como en casa, pero hace un rato que no estaba acá. Tengo familia aquí, soy mexicana por parte de mi papá e irlandesa y alemana por parte de mi mamá. Tengo una mezcla rara, pero me encanta porque puedo conectar y aprender de diferentes culturas, y para mí eso es muy especial”.

“I know better now”, su actual single disponible ya en plataformas digitales, le significa mucho porque es la primera canción con la que como artista se siente cómoda totalmente. “Dice cosas que yo quiero decir, es mi estilo y esta canción representa un pedacito del disco que viene, habrán temas en español e inglés de diferentes estilos y esta fue una de las primeras que grabé para este proyecto”.

Señala Samantha que gracias a la multiculturalidad con la que creció, esto le permitirá llegar a más público y conectar con él de una manera más genuina, “aprenderé más del mundo, yo quiero aprender de todo, lo más posible que se pueda, con este disco tengo influencias de todas partes; por ejemplo, con el reggaetón, la cumbia, el funk y estilos de Brasil, para mí es increíble mezclarlos para ofrecer mi propia esencia”.



Con el mejor equipo

Para grabar este disco del que aún se están definiendo los temas que incluirá y que fue grabado en España, el productor musical es Antonio Rayo “Rayito”, quien ha colaborado para grandes figuras como Karol G, Shakira y Ricky Martin. “Es increíble que él crea en mi talento y que me dé esa confianza para realizar este proyecto conmigo, esto para mí es un sueño hecho realidad, le he aprendido mucho, me ayudó mucho a encontrar el sonido ideal”.

De manera profesional, Samantha lanzó su primera canción -“Celebrate”- al mercado cuando tenía 14 años -hace cuatro años- sin embargo en la música ya tiene nueve años, su abuelo fue el que le enseñó su primera canción “Cielito lindo”, “pero en ese tiempo no pensaba ser cantante, era muy tímida, pero cuando él murió sentí la pasión para cantar. Mi primera canción fue distinta a lo que estoy haciendo ahora, las letras ya son hoy más profundas; son sobre mis experiencias y mi historia, es la primera vez que estoy escribiendo, sólo ‘I know better now’ no es mía”.

Samantha alista un remix, será una colaboración con el español Danny Romero, que espera poder pronto presentar en México. “A él lo conocí en España cuando estuve grabando este disco, para mí su canción ‘Mil horas’ era de mis favorita antes de conocerlo y cuando salió la oportunidad del remix, él me dio la oportunidad de creer en mí, fue increíble”. Samantha quiere regresar a España antes de que el álbum salga a la venta.