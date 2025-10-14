Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY martes 14 de octubre

Aries

Es momento de liberarte de todo lo que te detiene. Tienes claro lo que deseas, así que ve tras tus sueños sin prestar atención a quienes intentan desanimarte. Con Plutón en Acuario y Venus en Libra, verás cómo se destraban proyectos que estaban en pausa. Sigue adelante con confianza.

Tauro

El ingreso de Venus a Libra te favorece mucho en lo laboral, económico y sentimental. Al ser tu planeta regente, Venus te está brindando un impulso muy positivo. Además, Plutón en Acuario te ayuda a hacer realidad un sueño importante. Avanza con decisión, estás en un gran momento.

Géminis

Deja atrás lo que ya fue y abre tu mente a lo nuevo que la vida te ofrece. Has trabajado mucho, y ahora es tiempo de cosechar resultados gracias a tu actitud, esfuerzo y compromiso. Plutón y Venus, ambos en signos de aire como tú, te están entregando herramientas clave para alcanzar tus metas.

Cáncer

No dejes de asistir a reuniones, celebraciones o eventos. Además de divertirte, podrías conocer personas importantes para tu futuro inmediato. Si estás pensando en cambiar de trabajo, firmar contratos o cerrar acuerdos, hoy es un excelente momento para hacerlo.

Leo

Estás viviendo un momento de plenitud. Te sientes cada vez más enfocado y feliz, especialmente en el ámbito profesional y económico. Se te presentará una oportunidad que aporta estabilidad a tu vida financiera. Aprovecha este periodo de realización.

Virgo

Tienes las puertas abiertas, solo falta que tomes acción. Levántate, toma la iniciativa, haz esa llamada, envía ese mensaje. Esta semana, especialmente hoy y mañana, está llena de oportunidades en el ámbito profesional. No dejes pasar las señales.

Libra

No te apresures ni te desesperes. Lo que te corresponde llegará en el momento justo. Venus en tu signo hasta el 6 de noviembre te brinda una energía muy favorable. Es tiempo de hablar, negociar y avanzar en temas laborales, económicos y sentimentales. Da ese paso que has estado posponiendo.

Escorpión

Evita envolverte en tensiones, chismes o malas vibras. Tú sigue adelante, brillando sin disculpas. Esta semana es especialmente positiva para ti en lo sentimental, profesional y financiero. Escucha las propuestas que te lleguen y luego decide con calma.

Sagitario

Estás rompiendo con viejos límites y cerrando ciclos para abrir otros nuevos. Con Plutón directo y Venus en Libra, todo lo aprendido en los últimos meses rinde frutos. Lo nuevo que llega a tu vida vale mucho la pena. Lo que obtienes ahora es el resultado de tu buen actuar.

Capricornio

Entras en una etapa clave para tomar decisiones importantes sobre tu vida personal. Al fortalecer tu autoestima y amor propio, se abren caminos iluminados para ti. Ahora recibirás lo que te corresponde desde el plano de la conciencia y el merecimiento.

Acuario

Aléjate de la negatividad y los comentarios malintencionados. No dejes que te frenen. Con Plutón directo en tu signo, todo lo que antes parecía estancado comenzará a fluir. Venus en Libra te da un impulso especial en lo sentimental y profesional. Escucha tu corazón y sigue avanzando.

Piscis

Todo lo relacionado con la familia, el amor y la unidad está muy bien aspectado. Se vienen muchos viajes, tanto físicos como internos, que te traerán paz y claridad. Si tienes planeada alguna compra, venta o negociación, los días 13, 14 y 15 son ideales para obtener buenos resultados.