Sam Smith regresa a la Ciudad de México en 2018

El cantante británico Sam Smith actuará el próximo 27 de julio del 2018 en el Palacio de Deportes de la Ciudad de México, donde presentará su nuevo álbum "The Thrill Of It All", que da continuación al exitoso "In The Lonely Hour", informó la promotora del evento.

"Después de dos conciertos agotados en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en 2015, Sam Smith regresará a México para presentarse en el Palacio de los Deportes el 27 de julio de 2018 como parte de su gira en apoyo de su próximo álbum "The Thrill Of It All", detalló Ocesa en un boletín.

Smith actuó por primera vez en México en 2014, dentro del Festival Corona Capital.

Recientemente Smith anunció que estaba trabajando en nueva música y lanzó su primer sencillo "Too Good at Goodbyes", que ha ocupado los primeros puestos en listas musicales de país tan relevantes para la industria como Inglaterra.

"En primer lugar, quiero decir gracias. Gracias por ser tan pacientes y por dejarme tomarme el año pasado para realmente escapar dentro de mi mente y escribir música tan libremente", dedicó Smith a sus seguidores en un reciente mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Sam Smith ganó cuatro premios Grammy en 2014 como mejor artista nuevo, mejor álbum vocal pop, grabación y canción del año con "In the Lonely Hour", que contiene piezas como "Stay with me", "Like you can" o "I'm not the only one".

Además, se hizo con el Óscar a la Mejor Canción Original del 2015 por su composición "Writing's On The Wall", que acompañaba la película "Spectre", la más reciente producción de la saga de James Bond.