Sam Smith hace equipo con Koffee y Jessie Reyez en "Gimme"

Nueva música para los fans de Sam Smith, el artista lanzó su nueva canción “Gimme”, un llamado a los amantes con un toque de dance hall que cuenta con la estrella jamaicana de reggae/rap, Koffee, y la colombiana/canadiense del R and B, Jessie Reyez.

La canción, que recibió su primera reproducción en el Reino Unido por parte de la BBC Radio 1 como su “Hottest Record In The World”, viene inmediatamente después del éxito mundial de Sam, “Unholy” con Kim Petras. Grabado en Jamaica, “Gimme” forma parte de “Gloria”, el cuarto álbum de estudio de Sam, que se lanzará el 27 de enero a través de Capitol Records.

Describiendo la canción como “¡sucia!”, Sam Smith dice: “Soy una persona sexual, me gusta el sexo. Es algo de lo que me estoy enseñando a mí mismo de no avergonzarme. Jessie y yo estábamos básicamente borrachos, bebiendo whisky en Jamaica, a las dos de la mañana, corriendo absolutamente perdidos, como dos amigas riendo”.

El video oficial de “Gimme” se estrenó el pasado 13 de enero. Sam presentó una pequeña parte del sonido original de “Gimme” en TikTok e IG Reels, acumulando millones de visitas y publicaciones de fanáticos que usaron el sonido.

Smith, quien hará su tercera aparición como invitado musical en “Saturday Night Live” el 21 de enero, iniciará la etapa norteamericana de la gira Gloria The Tour el 25 de julio. Jessie Reyez será la invitada especial en todas las fechas excepto el 4 de agosto.

FS