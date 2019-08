Salvando las opciones de la radio

Un nuevo proyecto de radio independiente refresca las opciones para la gente en México, se trata de Sálvame Radio (www.salvameradio.com), comandado por “El Warpig”, extrabajador de Reactor 105.7 FM de la Ciudad de México. En entrevista, el locutor platica cómo surgió esta nueva radio por internet, frente a las adversidades por las condiciones de la radio nacional.

Luego de los recortes en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), este grupo de locutores lanza un espacio para dar cabida a nuevos modelos de hacer radio: “La verdad es que las condiciones no son tan buenas a nivel laboral. No es hablar mal, es la realidad. Uno como freelance no tiene un buen sueldo, no hay mucho presupuesto y le querían quitar más al IMER. Es una realidad para los obreros, para la directiva. Eso no ha cambiado”.

Para él, lo fundamental es la música y la sinceridad en los géneros: “Me considero rockero de corazón desde principios de los 70. Con la música que escuchamos en la radio se ha perdido esa actitud. Sí soy un necio al que le gusta decir ‘Esto no es rock. Esto sí es rock’. No me gusta el tipo de engaños, de propaganda al decir que algo es rock, cuando en realidad es balada pop. No tiene absolutamente nada de malo, pero lo que no me gusta es que lo quieran disfrazar de rock”.

Un abanico de opciones

La estación Sálvame Radio toma el nombre del programa que tuvo en Reactor, hasta hace poco: “Llegó la idea de hacer una propuesta independiente, donde tengo muy metida la mano. La elección de los locutores fue muy sencilla: en estos años de trabajar en la radio pensé en las personas que he conocido, a las que les he aprendido muchas cosas en diferentes niveles”.

La lista de nombres que se suman para programar incluye a colegas como Romina Pons, Uili Damage y Fernando Benítez: “Pero no estamos cerrados a puro rocanrolero de la vieja escuela. También tenemos chavos muy morritos que se encargan de otros temas”. Un ejemplo es Tadaima, un espacio para la cultura y música japonesa, con énfasis en el diseño, videojuegos y manga. Lo conducen Kika, Quo y Freud Chiken, los tres son jóvenes locutores. Igualmente tendrán un espacio dedicado al skate.

Para el locutor, este tipo de oportunidades que otorga la tecnología abre el abanico de opciones para el público. Además de tres canales gratuitos las 24 horas (rock en español, rock en inglés y electrónica), Sálvame Radio ofrece suscripciones con aportes económicos que van directo al locutor que elija el radioescucha. Sobre los tres canales, El Warpig destacó que su contenido es curado por su propio staff: “No es un shuffle, no es un random: hay una curaduría de un programador especializado”.

Como extra, Sálvame Radio buscará hacer de su espacio físico un punto de encuentro, ubicados en la Calle Tamaulipas, en la Colonia Condesa: “No es un foro gigante, es un lugar donde está la cabina de transmisión y un espacio pensado a futuro para hacer sesiones musicales con bandas locales o que visiten la ciudad. También es un buen lugar para expositores. Vamos a ver ilustradores, como Mike Sandoval, el primero que expondrá en Sálvame Radio… Pueden pasar a saludar, no les prometemos que haya café y galletas. Estamos haciendo radio para nosotros y para los radioescuchas, derribamos esa barrera que hay entre locutor y escucha”.

¡Escúchalo!

A partir del pasado lunes 12 de agosto, el programa “Sálvame Radio”, que se transmitía por Reactor, se presenta desde la nueva estación: www.salvameradio.com.