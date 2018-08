Salvador Zerboni ya no cree en el amor

Luego de haber llegado a la semifinal del reality show “Reto 4 Elementos” de Televisa, el actor Salvador Zerboni retoma su faceta de actor con la puesta en escena “¿Por qué será que las queremos tanto?”, obra de teatro que llega este viernes 3 de agosto al Teatro Galerías con dos funciones, a las 19:00 y 21:15 horas. Salvador se incluye al elenco que ya estaba conformado por Cristian de la Fuente, David Zepeda, Juan Soler y Benny Ibarra —padre—. Es una producción de Omar Suárez.

“Muy contento de estar en esta obra, apenas será el estreno para mí, ellos ya se habían presentado anteriormente, recibí la invitación apenas y aquí estoy en ensayos arduos y preparándome para poder llevarles una buena obra y hacerles pasar un momento agradable con esta comedia en la que tengo un personaje divertido donde vamos a tener pláticas de romance, algunos somos un poco misóginos, algunos vulgares, otros más divertidos y otros más románticos. Contento de estar con estos grandes actores que también son grandes amigos, ya he trabajado con ellos anteriormente”. Es así que Zerboni tendrá su debut en Guadalajara con esta obra.

“Mi personaje ya no cree en el amor, es un poco misógino por miedo a las mujeres, no por agresivo, las mujeres le han quedado mal, lo han dejado. Es un poco triste el personaje, ya que ha sido pisoteado por la mujer y por eso no sabe a dónde va ni qué quiere”. Además, señala que el público la pasará muy bien, porque elencos de esta magnitud pocas veces se ven en teatro.

“A Omar Suárez, el productor, se le ocurrió poner a tantos titanes juntos; eso ya es un éxito rotundo, y siempre estar con grandes actores es muy divertido, porque no tienes que estar preocupado por aquellos personajes que a veces no los conoces o porque no traen jale, es un agasajo, ya estoy esperando la hora de convivir con ellos, siempre estamos risa y risa en cada ciudad”.

Tras el cine y la enseñanza

Salvador está en pláticas para realizar el remake de la cinta “Vacaciones de terror” que hizo Pedro Fernández en los años 80, pero todavía no puede adelantar nada. “Estamos en pláticas, todavía no cerramos el trato, aún no puedo confirmar, pero tan pronto lo sepa, con todo el gusto del mundo, les platico”.

Y los proyectos no paran para Salvador, pues del 15 al 19 de agosto ofrecerá un curso de actuación en San Pablo, California, el cupo es limitado y se pueden pedir informes en el número (510) 253-6756.

“Ya he dado varios cursos en México y ahora tengo la oportunidad de darlos en California, donde vamos a estar con Fernando Santillán, director de cine. Voy a compartir un poco de la experiencia que he tenido en el medio, voy a ser padrino de generación y estaré contento de instruir a los chavos que quieren entrar a este mundo histriónico y que no es nada sencillo, que necesitas de una preparación igual que en otra profesión o hasta más, porque a mis 39 años yo sigo asistiendo a talleres, cursos y escuelas de actuación, porque nunca termino de aprender”, finaliza.

La hazaña del deporte extremo

Hace unas semanas, Salvador estuvo en “Reto 4 Elementos”, uno de los programas más exitosos de Televisa. Destaca que participar en éste ayudó a que la gente viera a la persona y no al personaje, ya que siempre se le ha visto como el villano de las telenovelas.

“No entré como actor, sino como el ser humano que soy y me dio la oportunidad de poder ver qué tan gran atleta soy, más de lo que yo imaginaba; me metí a todo tipo de pruebas, las cuales tuve la oportunidad de superarlas y de ganar, llegué hasta la semifinal, fue algo muy bonito. Fue poder demostrarle a la gente quién soy en realidad y quitarme este estigma de antagónico en el que todos me ven”.

ASISTE

¿Por qué Será que las Queremos Tanto?

L: Teatro Galerías

D: Viernes 03 de Agosto de 2018 H: 19:00 y 21:15 hrs.