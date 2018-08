Sale de “La Academia”, pero sigue su sueño

El domingo pasado se realizó una gala más de “La Academia”, reality show que conduce Adal Ramones, y la tapatía Montserrat Ibarra resultó ser la segunda expulsada de la emisión con todo y que hasta ese momento era de las alumnas con mejor rendimiento musical. En entrevista, la cantante comparte que su sueño sigue, tiene cerca de 10 años dedicada al camino sonoro y antes del programa se había desarrollado como compositora, pero ahora estará enfocada en darse a conocer como solista.

“Es impredecible saber cómo va a pensar el público y más estando encerrada porque no tenía contacto, no sabía qué estaba pasando y qué estaban diciendo, qué percepción se tenía de mí, no sé si la gente sólo veía las capsulitas que salían o nos veían las 24 horas”, dice Montse en entrevista en relación con su salida del programa. “No estoy nada triste, al contrario, estoy muy contenta de haber estado ahí, creo que eso es lo más importante, el aprendizaje, todo lo que me llevo, que gracias a lo que aprendí voy a poder conectar con la gente a futuro”.

Montse está por sacar su nuevo sencillo en las próximas semanas, se llama “Tal vez en otra vida”, es una balada pop de su autoría, mientras que la agrupación La Explosiva de Maza está interpretando un tema que ella escribió. Destaca que en el transcurso del 2018 otros dos artistas grabarán sus temas, pero ahora no puede decir mucho al respecto. También está presente en una obra de teatro en el Estado de México para secundarias y preparatorias, se titula “Pásame tu pack”. Montserrat tiene tres años viviendo en la Ciudad de México.

“Cada año hacen el concurso Premio Armando Manzanero y en el 2015 gané el segundo lugar y me dieron una beca para estudiar en la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), estuve estudiando por dos años la carrera, me gradué y ya me quedé un año más para ver lo de mi proyecto y de vez en cuando voy a ver a mi familia a Guadalajara”.

Montse aprendió de la música gracias a su padre Juan Ramón Ibarra, quien le compuso a Alejandro Fernández la canción “Ojo por ojo”. La cantante se desarrolla muy bien en el pop y el regional mexicano. “Como compositora, hago de todos los géneros, pero como solista me voy por la banda sinaloense y la balada”. Finalmente destaca que dentro de “La Academia” le ve mucho futuro a Paola y que en realidad el programa sí es una escuela de alto rendimiento.

“Nunca había visto un reality show tan real, sí son muy duros, cada gota de sudor que derramamos fue muy real, como el director lo dice: ‘cuesta subir la cuesta’, sí estaba muy cañón, pero todo esto es para beneficiarnos y hacernos crecer”.