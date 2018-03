Said Sandoval rompe el molde

Ser un actor de exclusividad no es una prioridad para Said Sandoval, el actor tapatío que ha logrado explotar su talento a través de diversas plataformas de proyección, desde el teatro tradicional e independiente, hasta pasar por el cine, la televisión abierta y la transmisión en streaming.

Esta libertad de brincar de una televisora a otra y el ir y venir entre producciones cinematografía y teatrales catapulta a Said como un talento capaz de adaptarse a diferentes métodos de trabajo y agrandar el espectro interpretativo a través de personajes tan distintos entre sí y dejar en claro cualquier historia de drama y comedia son pan comido.

“Es un momento de plenitud en el que puedo hacer todo lo que quiero y deseo experimentar, existe la necesidad de poder explotar todas las áreas, de seguir aprendiendo, trabajar en más medios te permite acercarte más al espectador (...) Me resulta una inquietud saber que en Guadalajara hay mucha fuga de talentos y creo en parte es responsabilidad de las autoridades el poder contener a su talento, no de que no se exporte, sino de que viaje y regrese y siga siendo parte de la producción local”.

Así es como están en puerta dos largometrajes: “Vete partir” de Javier Huerta, que se alista a la cartelera de festivales con una historia en la que se trata el tema de la donación de órganos y “El notificador”, bajo la dirección de Carlos Quiroz, ópera prima que buscará aterrizar una narrativa basada en hechos reales acontecidos en Guadalajara.

Aunque de “El notificador” sólo filmó de momento el teaser de la cinta con la idea de comenzar el rodaje oficial en octubre, Said Sandoval compartirá créditos junto a Andrés Montiel, Héctor Molina y Ana Maciel, entre otros.

“Me parece que el guion de ‘El notificador’ es impecable, vigente y que me cautivó bajó la dirección de Carlos Quiroz y la supervisión de Pancho Rodríguez. Estoy entusiasmado porque estaríamos grabando en Guadalajara a finales de este año. Creo que este filme podría ser como ‘Amores perros’, de lograr ese impacto desde una visión más humana, es una historia muy cercana a todos, donde radica la importancia de los personajes, no hay ni buenos ni malos, pueden ser cualquiera de nosotros por esa mixtura de claros y oscuros”.

Viajero frecuente

Debido a la agenda de trabajo, Said Sandoval ya radica en Ciudad de México y ajusta sus horarios para poder instalarse de vez en cuando en la capital tapatía para sumarse a proyectos de cine y no perder de vista el crecimiento y el acontecer artístico de su lugar de origen, en donde asegura que con el nacimiento de nuevos espacios como el Conjunto de Artes Escénicas (CAE), por ejemplo, puede impulsar iniciativas teatrales de su interés y brindar mayores oportunidades al talento local y evitar la fuga de actores que tienen el potencial de posicionar aún más a Guadalajara en el ámbito artístico.

Bajo esta idea es como su faceta de director de teatro avanza con la adaptación de “Mamá nos quita los novios”, naciente en la comunidad judía y siendo su octavo proyecto escénico, pensando más futuro en brincar a la dirección de cine cuando su experiencia se lo permita.

“Siento que dirigir cine ahora no sería el momento, es algo delicado que requiere conocimiento, me gustaría más estudios antes de enfrentarme a ello”.

¿Y el “Cuau”?

Después de tres temporadas exitosas con la serie de Netflix “Club de cuervos”, Said está a la espera del llamado para emprender la filmación de la cuarta temporada en la que su personaje, el jugador de futbol “Cuau”, ha dado un giro inesperado a la serie también protagonizada por Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño.

Said reconoce que la relevancia del “Cuau” en la serie ha sido hasta sorpresiva para él, pues de ser un personaje secundario se ha transformado en vértice del drama, la comedia y lo impredecible de la historia.

“No hemos comenzado a grabar aún y estamos a la espera. No sólo ha sido el proyecto de más envergadura al que pertenezco, también me brinda a un personaje que se va transformando, que pasa de ser el bueno al malo y otra vez bueno, de ser futbolista y chófer o ser político, ha pasado por muchos momentos y puedes manejar desde muchos lados y los objetivos de yo como actor también se van modificando”.