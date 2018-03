Era el asalto ideal… hasta que llegó “El Notificador”

El domingo y ayer las calles de Guadalajara se convirtieron en un set cinematográfico, y es que el director Carlos Quirós filmó el teaser —corto avance de una cinta— de lo que será su ópera prima que llevará por nombre “El Notificador”, “de la cual esperamos arrancar el rodaje en octubre. Por lo pronto levantamos imágenes para el teaser; serán algunas escenas claves de la cinta y otras más de presentación de personajes y circunstancias del filme”, comentó en entrevista Quirós.

“El largo está basado, en la parte esencial, en una crónica que se publicó en EL INFORMADOR —el 9 de julio del 2013 titulada “El caso del notificador confundido, torturado y sordo”—, la cual fue una historia que me impresionó mucho y me llevó a realizar el esbozo de una idea que al paso de cuatro años se convirtió ya en un guion”.

El cineasta adelanta que se trata de una historia coral, “sí tenemos un protagonista, pero al mismo tiempo tenemos las voces de otros personajes”. Entre los actores que participarán se encuentran: Said Sandoval (“Club de Cuervos”), Andrés Montiel, Héctor Molina, Ana Maciel, entre varios más. “Todos estos actores son amigos y les encantó la historia”, agrega.

Equipo. El crew de “El Notificador” trabajando en el teaser. ESPECIAL

—¿De qué va el filme?

—Básicamente la historia trata de un asalto perfecto, un robo ideal que de pronto se ve truncado por la presencia de un inocente notificador que sólo estaba haciendo su trabajo… A lo largo de la cinta, se verá que cada personaje va a enfrentar de una forma diferente a la justicia, recibiendo lo que cada uno merece.

—¿Lo anterior, nos lleva a pensar que se tratará de un thriller policiaco?

—En esta cinta tenemos a los ladrones y el papel de un policía corrupto… Sin embargo, yo no la encasillaría en ningún género, si tuviera que hacerlo diría que es un drama policiaco, pero no quiero encasillarla, porque la historia no se centra tanto en el evento sino en el contexto.

—¿Es una historia más íntima?

—En el filme presentamos la realidad que estamos viviendo: hay miedo en la población, hay miedo a la inseguridad, a la autoridad, al crimen... Sin embargo, la historia se centra más en la humanidad y en las determinaciones de las personas y cómo éstas toman una u otra decisión; incluso, cuando el destino te coloca en el último lugar donde pensaste estar. Lo que intento es que quede al descubierto el lado humano, en el que nadie es tan bueno ni tal malo y son las circunstancias la que te van conduciendo para que las cosas ocurran.

Cabe señalar que la cinta, producida por Tequila Film, contará con el trabajo del cinematógrafo nicaragüense Gabriel Serra, quien estuvo nominado a un Oscar por “La Parka” en la categoría de Mejor documental corto.

Datos al margen que importan

•La Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco les brindó ayuda para la gestión de permisos.

• El domingo y ayer filmaron el teaser en el centro de Guadalajara, en las calles de Libertad y de Argentina. Además, realizaron algunos planos en la azotea de la Universidad Enrique Díaz de León, donde hay una cafetería.

•A través del teaser buscarán mostrar un adelanto, para obtener el financiamiento correcto.