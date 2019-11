Ryan Reynolds rompe tranquilidad de Italia en "Escuadrón 6"

El actor Ryan Reynolds junto con un grupo de millonarios que se convierten en vigilantes para cazar a peligrosos criminales rompe con la tranquilidad y la belleza de Italia, en el nuevo tráiler de la película “Escuadrón 6” (“6 Underground”).

“Lo mejor de estar muerto... es la libertad”

Acompañando a Reynolds, en el grupo de peculiares héroes se encuentran Corey Hawkins, Manuel García-Rulfo, Dave Franco, Adria Arjona y Ben Hardy, quienes, a bordo de un automóvil verde, irrumpen en la Galería Borghese y destrozan la escultura Apolo y Dafne, de Gian Lorenzo Bernini.

En el tráiler de 2:08 minutos se aprecia el recorrido por las calles de Italia, en el que hay escenas llenas de acción y explosiones, se destruyen puestos de frutas y disparos. "Esta temporada navideña comienza tu aventura en Italia", dice el narrador en el audiovisual.

"¿Qué es lo mejor de estar muerto? No es escaparte de tu jefe, tu ex, ni eliminar tus antecedentes penales. Lo mejor de estar muerto... es la libertad. La libertad de luchar contra la injusticia y la maldad que acechan nuestro mundo sin que nada ni nadie te detenga ni te diga que no", indica la sinopsis de la cinta que se transmitirá por la plataforma de Netflix.

En octubre pasado, se dio a conocer el primer tráiler de la cinta dirigida por Michael Bay, en el que se muestran las intensas escenas de acción filmadas en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos; Florencia, Italia; Los Ángeles, Estados Unidos, y Hong Kong, China.

"El equipo cuenta con un enigmático líder (Reynolds) cuya única misión en la vida es asegurarse de que, aunque él y sus compañeros jamás serán recordados, sus acciones no pasen al olvido".

AC