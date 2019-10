Ryan Reynolds protagoniza explosivo tráiler de "Escuadrón 6"

El actor Ryan Reynolds protagoniza el tráiler lleno de acción y explosiones en las escenas de la película “Escuadrón 6” (“6 Underground”), dirigida por Michael Bay, que se estrenará el 13 de diciembre próximo en una plataforma de streaming, Netflix.

“Lo mejor de estar muerto... es la libertad”

La trama de la cinta sigue la historia de un grupo de millonarios que decide fingir su muerte para formar un grupo de vigilantes, con el objetivo de cazar a peligrosos criminales a lo largo del planeta. Acompañando a Reynolds, en ese grupo de peculiares héroes se encuentran Corey Hawkins, Manuel García-Rulfo, Dave Franco, Adria Arjona y Ben Hardy.

"¿Qué es lo mejor de estar muerto? No es escaparte de tu jefe, tu ex, ni eliminar tus antecedentes penales. Lo mejor de estar muerto... es la libertad. La libertad de luchar contra la injusticia y la maldad que acechan nuestro mundo sin que nada ni nadie te detenga ni te diga que no", indica la sinopsis de la cinta que se transmitirá por Netflix.

En el tráiler de poco más de tres minutos liberado este martes muestra las intensas escenas de acción filmadas en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos; Florencia, Italia; Los Ángeles, Estados Unidos, y Hong Kong.

"El equipo cuenta con un enigmático líder (Reynolds) cuya única misión en la vida es asegurarse de que, aunque él y sus compañeros jamás serán recordados, sus acciones no pasen al olvido".

Considerado en 2010 el "Hombre más Sexy del Año", Ryan Reynolds es reconocido por su trabajo en filmes como “Blade: Trinity”, “The Amityville horror”, “X-Men Origins: Wolverine”, “Buried”, “Linterna verde” y “Deadpool 1 y 2”.

