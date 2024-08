Rosalía hace frente a detractores y aclara críticas sobre su cabello

El aspecto siempre impecable del cabello de Rosalía en sus conciertos y eventos ha dejado perplejos a muchos de sus seguidores. Algunos han llegado a sugerir que la cantante podría no bañarse, basándose únicamente en la apariencia de su abundante melena.

Sin embargo, a través de un live en redes sociales, la intérprete de "La fama" aprovechó la oportunidad para hacer frente a sus detractores y a quienes la critican. De forma burlesca, la española expresó: "La gente siempre me dice por qué tengo el pelo rizado: 'no te duchas, no te duchas'. Mira, yo me ducho un montón, no me gusta que me digáis esto", dijo mientras en el material audiovisual se le observa acercando su cabeza hacia la cámara.

Además, para quienes aún dudaban de sus palabras, la artista defendió que su raíz siempre está impoluta y aclaró que no siempre recurre a tratamientos para mantener su cabellera perfecta.

"Yo no me tiro muchas cosas al pelo porque quiero tenerlo largo así... cariño, ¿entiendes?", comentó mientras se acariciaba la cabeza.

Debajo del video, algunas internautas se sintieron identificadas con el estilo de melena de la ex de Rauw Alejandro, comentando lo difícil que es mantenerla con un aspecto atractivo.

"Tienes toda la razón, Rosalía. Tienes el pelo precioso. A mí me pasa lo mismo, que lo tengo rizado y me cuesta dominarlo, pero siempre lo llevo limpio como tú", "El pelo rizado ha de ser siempre un poco salvaje, natural, no encorchetado. Así genial", "La gente criticando y yo queriendo tener una melena como la de Rosi", fueron algunos de los comentarios.

Otros usuarios destacaron que la famosa parecía haber guardado el comentario durante mucho tiempo para expresarlo en el momento indicado.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV