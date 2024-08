Gamescom 2024: ¿Qué juegos se presentarán?

La mayoría de las empresas han desvelado parte del catálogo de los juegos que expondrán en la Gamescom 2024, mientras que Xbox ya mostró toda la lista. Aquí te mostramos los videojuegos que, hasta ahora, han sido confirmados:

Bandai Namco

Dragon Ball: Sparking! Zero.

Little Nightmares 3.

Unknown 9: Awakening.

Capcom

Ace Attorney Investigations Collection.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Monster Hunter Now.

Monster Hunter Wilds.

Street Fighter 6.

Level Infinite (Tencent)

En su stand habrá juegos desarrollados y/o publicados por el brazo occidental de Tencent, así como juegos independientes de Secret Mode.

DEATHSPRINT 66.

Dune: Awakening. No jugable.

Exoborne. No jugable.

Parcel Corps.

V Rising.

Pearl Abyss

Se ha confirmado que Crimson Desert se podrá jugar en la Gamescom 2024.

Plaion

La editora europea de Embracer Group aún no ha revelado nada de su catálogo, pero sí ha confirmado que Kingdom Come Deliverance II se podrá jugar.

SEGA y Atlus

La compañía japonesa aún no ha confirmado los juegos que se presentarán, pero se espera que estén Sonic X Shadows Generations y Metaphor: ReFantazio.

THQ Nordic

Disney Epic Mickey Rebrushed.

Gothic Remake.

Titan Quest 2.

Nuevo juego de Tarsier Studios.

Xbox

Esta compañía llevará más de 50 juegos, tanto propios como de terceras compañías. La mayoría de estos se podrán jugar, pero habrá otros que sólo serán presentaciones teatrales como Avowed, Indiana Jones and the Great Circle, y la expansión de Starfield: Shattered Space. También habrá otros que serán “experiencias” para los participantes como Sea of Thieves y World of Warcraft: The War Within.

Xbox Game Studios:

Age of Mythology: Retold. Presencial con oportunidad fotográfica.

Ara: History Untold. Presencial con oportunidad fotográfica.

Avowed. Presentación teatral con oportunidad fotográfica.

Forza Horizon 5. Presencial.

Microsoft Flight Simulator. Presencial.

Towerbone. Presencial con oportunidad fotográfica.

Sea of Thieves. Experiencia, con oportunidad fotográfica.

Bethesda:

Doom: The Dark Ages. Oportunidad fotográfica.

Fallout 76: Milepost Zero. Presencial con oportunidad fotográfica.

Indiana Jones and the Great Circle. Presentación teatral con oportunidad fotográfica.

Starfield: Shattered Space. Presentación teatral con oportunidad fotográfica.

The Elder Scrolls Online: Gold Road. Presencial con oportunidad fotográfica.

Blizzard Entertainment:

Diablo 4: Vessel of Hatred. Presencial con oportunidad fotográfica.

Diablo Immortal. Oportunidad fotográfica.

World of Warcraft: The War Within. Experiencia, con oportunidad fotográfica.

Juegos de terceros:

Atomfall. Presencial.

Commandos Origins. Presencial con oportunidad fotográfica.

Date Everything. Presencial.

Dustborn. Presencial.

Farming Simulator 25. Presencial.

Fornite Festival. Presencial.

Little Nightmares 3. Presencial con oportunidad fotográfica.

Marvel Rivals. Presencial.

Mecha BREAK. Presencial.

Planet Coaster 2. Presencial.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl. Presencial.

Star Wars Outlaws. Presencial, experiencia.

Valorant. Presencial.

Visions of Mana. Presencial.

Warhammer 40,000: Space Marine 2. Presencial.

Selecciones independientes de ID@Xbox:

All You Need is Help. Presencial.

Creatures of Ava. Presencial.

Funko Fusion. Presencial.

KILL KNIGHT. Presencial.

Overthrown. Presencial.

Parcel Corps. Presencial.

REPLACED. Preencial.

Spirit of the North 2. Presencial.

Squirrel with a Gun. Presencial.

Star Trucker. Presencial.

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter. Presencial.

The Alters. Presencial.

Train Sim World 4. Presencial.

Voidtrain. Presencial.

Winter Alters. Presencial.

