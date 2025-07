"El silencio es complicidad". Esta fue la frase con la que el diseñador mallorquín, Miguel Adrover, arremetió públicamente contra Rosalía.

En un mensaje que publicó en redes sociales, Adrover no sólo acusó a la española por no expresarse ante el conflicto armado que se vive en Gaza; sino que se negó a colaborar con ella.

“El silencio es complicidad, y más aún cuando tienes un gran altavoz donde millones de personas te escuchan cuando cantas. Por eso tienes la responsabilidad de usar este poder para denunciar este genocidio" se lee en el post. " Rosalía, esto no es nada personal. Te admiro por todo tu talento y por todo lo que has logrado. Y creo que ustedes son mucho más que esos artistas que solo se dedican al espectáculo y al entretenimiento. Ahora tenemos que hacer 'Lo correcto'. MOTOMAMI”, declaró el diseñador.

Estas declaraciones generaron una ola de críticas hacia la llamada "Motomami", por lo que decidió responder a sus críticos a través de un extenso comunicado en sus Instagram Stories.

En su texto, Rosalía reconoció que ha seguido de cerca la lamentable situación por la que atraviesa Medio Oriente, y aclaró que su silencio no significa indiferencia ni falta de empatía:

"El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina", escribió. “Es terrible ver día tras día como personas inocentes son asesinadas, y que los que deberían parar esto no lo hagan”.

La cantante también cuestionó que las exigencias morales recaigan únicamente en figuras públicas , mientras que a los verdaderos responsables no se les recrimina por sus actos.

"No veo cómo avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir en la lucha por la libertad de Palestina. El señalamiento debería direccionarse hacia arriba (a los que deciden y tienen poder de acción) y no entre nosotrxs".

ESPECIAL / IG / @rosalia.vt

Finalmente, admitió que, aunque sus palabras puedan estar equivocadas, intenta aprender de sus errores y ser una mejor artista y persona. Incluso, aprovechó la oportunidad para reconocer a quienes trabajan por visibilizar esta y muchas otras cusas.

"Lamentablemente este texto no es ni será suficiente en un contexto de extrema violencia, por ello querría finalizar con un profundo respeto y agradecimiento a las personas que realmente actúan como ONG's, activistas, voluntarios, sanitarios, trabajadores, cooperativas, asociaciones y periodistas dedicando su vida a ayudar en esta causa y muchas otras", finalizó.

ESPECIAL / IG / @rosalia.vt

Su respuesta no frenó el debate, sin embargo, marcó su postura frente a los señalamientos. Por su parte, Miguel Adrover reiteró su decisión de no colaborar con ningún artista que no se pronuncie abiertamente a favor del pueblo Palestino.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL