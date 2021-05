Romeo Santos regresa con su show “Utopía” al estadio Metlife

Ocesa informó que el llamado “Rey de la bachata”, Romeo Santos, regresará a los escenarios con una presentación especial en el estadio Metlife, ubicado en Nueva Jersey, en donde se reencontrará con su público el próximo 25 de junio.

Además de presentar en vivo un recorrido musical por su carrera, también mostrará un documental sobre su trayectoria y la historia de la bachata, el género que lo llevó al estrellato

“El 22 de septiembre de 2019, Romeo Santos realizó una presentación histórica en el estadio MetLife, donde rompió el récord de asistentes y en el que compartió escenario con legendarios bachateros que participaron en su exitoso disco Utopía, lanzado ese año. Esa fue una de las noches más importantes de su vida y ahora tiene la posibilidad de compartirla con sus seguidores en todo el mundo”, recordó Ocesa durante el anuncio de este show.

La transmisión de “Utopía Live From Metlife Stadium”, incluye la presentación “Romeo Santos: The King of Bachata”, realizado por la nueva división de cine Chimby Productions, la casa productora del artista, junto con su discográfica, Sony Music Latin; este largometraje entrelaza la historia de la bachata con el legado musical de Santos.

“Como saben, mi historia es la de muchos hijos de inmigrantes y por eso quise incluir mis recuerdos e imágenes de cuando era pequeño y del camino que me llevó hasta allí. Es un gran honor por fin poner a disposición del público estos dos vídeos”, indicó Santos, quien creció en el condado de El Bronx, donde comenzó su carrera con el exitoso grupo Aventura.

¿De qué trata el documental?

Ocesa detalló que con el documental, Romeo lleva a su público en un viaje por zonas rurales de República Dominicana, donde emprendió su gira del pueblo con conciertos gratis en pequeños poblados y aldeas donde nunca habían tenido eventos de esa naturaleza. Todo se entremezcla con imágenes en blanco y negro de ese país. La narración es en spanglish con subtítulos en inglés y español.

Asimismo cuenta con apariciones de conocidos artistas y figuras del espectáculo como Aventura, Cardi B, Daddy Yankee, El Chaval de la Bachata, Elvis Martínez, Emilio Estefan, Thalía y su esposo el productor musical, Tommy Motola.

Romeo Santos es un compositor y cantante que gracias a su gran carrera musical primero como cantante principal del grupo Aventura consiguió éxitos como “Obsession”, “The Wedding” y “A Kiss”; posteriormente, como solista logró reconocimiento internacional con “El Malo”, “Por un segundo” y “Propuesta Indecente”, entre otros.

¿Quién es Romeo Santos?

Es considerado “El rey de la bachata”, y se ha presentado en más de 17 países de América y Europa, logrando vender también 40 millones de álbumes, llenó hasta el tope durante tres noches seguidas el Madison Square Garden. Desde el 2006 ha estado nominado 20 veces en los premios ASCAP de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores de Estados Unidos. En todas las ocasiones ha sido el ganador.

¡No te lo pierdas!

Utopía Live From Metlife Stadium Romeo Santos: The King of Bachata es la suma de un concierto y un documental que une la historia de la bachata con el legado musical de Romeo Santos. Por primera vez estará disponible para todos sus fans el viernes, 25 de junio. La transmisión para México se hará a través de https://www.eticket.mx/.

JM