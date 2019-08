Roman Polanski cancela actividades en Festival de Cine de Venecia

Después de las declaraciones de la Presidenta del Jurado, Lucrecia Martel, diciendo que no iría a la gala de la película "J’Accuse" (El oficial y el espía), del director polaco Roman Polanski, quién hace décadas huyó de la justicia norteamericana al ser acusado de haber violado a Samantha Geimer cuando la joven tenía 13 años, todas las miradas se centraron en la proyección de la polémica cinta esta mañana de viernes en la Sala Dársena y la Sala Grande del Festival.

A pesar de que se especulaba que tras la presentación del filme, el cineasta daría la rueda de prensa por videoconferencia esto no sucedió. El que habló fue su productor italiano Luca Barbareschi quién de forma contundente dijo que el Festival no debe de ser un tribunal moral, "estoy más emocionado de lo que, ni lejanamente, podía imaginar. Es un proyecto que nació hace muchos años".

“Como no está presente el director, Roman Polanski, no responderemos más que a los aspectos productivos de la película. Toda la polémica y lo que ha sucedido no es interesante. Esto no es un tribunal moral, sino una maravillosa muestra de cine. Agradezco a Dios haber podido trabajar con Roman Polanski y haber podido dar al público esta historia, que es de una actualidad desconcertante", afirmó Barbareschi intentando zanjar el tema.

