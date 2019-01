"Roma", nominada en premios del Sindicato de Guionistas

"Roma", la aclamada película del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, logró hoy una nominación al mejor guion original en los premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés), anunció esta organización en su página web.

"Roma", escrita y dirigida por Cuarón y que ganó el domingo el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera y a la mejor dirección, competirá por el premio al mejor guion original en estos galardones frente a las cintas "Eight Grade", "Green Book", "A Quiet Place" y "Vice".

La cinta de Cuarón, un canto de amor al matriarcado en el que se crió el realizador y que protagoniza la actriz debutante Yalitza Aparicio, se centra en una mujer indígena que trabaja como empleada doméstica para una familia blanca y burguesa de los años 70 en Ciudad de México.

Tras causar sensación entre los críticos, "Roma" ganó el León de Oro en el Festival de Venecia y es también la aspirante mexicana en los Oscar para la categoría de mejor filme en lengua extranjera.

Los premios del Sindicato de Guionistas también nominaron hoy en el apartado de mejor guion adaptado a las películas "Blackkklansman", "Black Panther", "Can You Ever Forgive Me?", "If Beale Street Could Talk" y "A Star is Born".

Por su parte, "Bathtubs Over Broadway", "Fahrenheit 11/9", "In Search of Greatness" y "Generation Wealth" se enfrentarán por el reconocimiento al mejor guion de un documental.

En cuanto a la televisión, "The Americans", "Better Call Saul", "The Crown", "The Handmaid's Tale" y "Succession" se colaron en la categoría de mejor serie dramática, mientras que "Atlanta", "Barry", "GLOW", "The Good Place" y "The Marvelous Mrs. Maisel" fueron los nominados en mejor comedia.

La ceremonia de entrega de los premios del Sindicato de Guionistas tendrá lugar el próximo 17 de febrero en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

JB