Roger Waters anuncia concierto en Guadalajara

El cantante británico, Roger Waters ofrecerá un concierto como parte de su gira “Us+Them” en la ciudad de Guadalajara el próximo 4 de diciembre de este 2018 en la Arena VFG.

El ex Pink Floyd también se presentará en el Palacio de Deportes el 28 de noviembre, y el 8 de diciembre en la Arena Monterrey.

La preventa será para tarjetahabientes de Citibanamex y se realizará el 19 y 20 de febrero; la venta general será a partir del miércoles 21 de febrero a las 11:00 horas a través de Ticketmaster.

Los precios de los boletos van desde los 680 hasta los tres mil 980 pesos.

Se espera que el músico interprete sus más grandes éxitos, además de temas de su más reciente álbum “Is This the life we really want?”, en lo que será su regreso a México luego de sus dos conciertos agotados de 2016 en el Foro Sol.

Waters llevó la gira “Us+Them” a Estados Unidos y Canadá el año pasado. El nombre de la gira proviene de la canción de 1974 “Us And Them”, extraída del álbum de Pink Floyd, “The Dark Side of the Moon”.