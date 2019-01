¡Corona Capital a la vista!

Desde que el Corona Capital se inauguró en 2010 en la Ciudad de México, su presencia se ha consolidado más allá de la sede defeña y desde el año pasado adoptó su versión tapatía al celebrarse en el Foro Alterno con la presencia de 30 mil personas. Por lo anterior, el festival repite en nuestra ciudad y además estrena locación.

Bajo la mano de OCESA, el Corona Capital Guadalajara se realizará el próximo 11 de mayo en la Explanada del Estadio Akron. El cambio de sede obedece al éxito del festival en 2018, por lo que en esta edición se busca alcanzar un récord de asistencia en un sitio más amplio.

Para la segunda edición en la Perla de Occidente vendrán las siguientes bandas: Tame Impala, The Chemical Brothers, Phoenix, Yeah Yeah Yeahs, Dillon Francis, Goo Goo Dolls, Chromeo, Christine & The Queens, OMD, White Lies, Rhye, Jax Jones, Honne, Kimbra, Goldroom, Classixx - DJ Set, The Joy Formidable, Holy Ghost!, Of Montreal, Boy Pablo, Tops y GG Magree.

Este es el cartel oficial de la segunda edición del #CoronaCapitalGDL.



11 de mayo

Explanada Estadio Akron

Preventa @Citibanamex: 28 y 29 de enero.https://t.co/mdePyiYkkh pic.twitter.com/iNkES4GVdg — Corona Capital Guadalajara (@CCapitalGDL) 21 de enero de 2019

No te quedes fuera de este espectáculo de talla internacional y consigue tus entradas bajo la preventa Citibanamex el 28 y 29 de enero, y a partir del 30 de enero se abre la venta al público en general, todo a través del sistema Ticketmaster, con precios que van desde $790 pesos hasta $2,500 pesos, los cuales se irán colocando en cinco fases.

A continuación, te presentamos parte del line up que traerá el Corona Capital Guadalajara.

Headliners

Tame Impala

La banda es originaria de Perth, Australia se conoce como uno de los representantes más importantes del rock psicodélico a nivel mundial. Están liderados por Kevin Parker y vendrán a Guadalajara para demostrar por qué son uno de los mejores en la escena musical, con éxitos como “The Less I Know the Better”.



The Chemical Brothers

La evolución de este dúo inglés en la música electrónica fue de las pequeñas discotecas en Londres hasta cimbrar grandes escenarios por todo el planeta, con un gran show en vivo, por lo que llegan a Guadalajara para darnos otra prueba de su potente beat en las consolas al ritmo de “Galvanize”, “Hey Boy, Hey Girl” o “Another World”.

Phoenix

Tras cuatro años de pausa musical en su carrera, la banda francesa conformada por Thomas Mars, Deck d’Arcy, Laurent Brancowitz y Christian Mazzali vuelve al radar de la industria y en Guadalajara desplegarán su repertorio, seguramente con temas incluidos en su más reciente placa llamada “Ti Amo”.

Dillon Francis

El californiano es un DJ creador de éxitos multipremiados, influencer, productor y todo un referente musical en el mundo. Ha participado en los festivales de música electrónica más importantes y a Guadalajara llega como una de las cartas fuertes del Corona Capital.

Yeah Yeah Yeahs

“Maps”, “Skeletons” o “Date With the Night”, ¿te suenan? Pues son las canciones que podrías revivir esta banda de indie-rock originaria de Nueva York en la Perla Tapatía. Su alineación permanece como otro importante referente en su género y seguramente llegarán con un gran despliegue en su show, como otra de las cartas prominentes de la fiesta sonora.

Goo Goo Dolls

La influencia de “Dizzy Up The Girl”, el álbum que los catapultó a la fama, y de donde se desprende “Iris”, se expande en su vigésimo aniversario, ya que Goo Goo Dolls lanza por primera vez una gira celebrando el aniversario de este disco. Una banda que no te puedes perder en este Corona Capital Guadalajara.

Más sobre el evento

Para más información sobre boletos, fases de venta, y más detalles sobre Corona Capital Guadalajara, por favor entra a www.coronacapitalgdl.com La explanada del Estadio Akron se encuentra en Circuito Explanada y Av. Circuito JVC, Colonia El Bajío, Zapopan.