Robin Schulz quiere beberse el Tequila Sound Festival

En el Tequila Sound Festival que se celebrará este fin de semana converge la música, el arte, la mixología y la gastronomía, pero sin duda es por los sonidos la razón por la que miles de tapatíos se pondrán al ritmo de artistas internacionales como el DJ alemán Robin Schulz, quien llega a nuestra ciudad para hacer estallar el escenario del TSF Venue en Zapopan durante el primer día de actividades.

En entrevista con este medio, el también productor de música electrónica comparte lo que se verá en su espectáculo, así como contarnos sobre sus proyectos que vienen en el corto plazo, donde está en puerta un nuevo disco y la participación de más artistas en él.

—¿Puedes platicarnos sobre el set que tocarás en el festival?

—Quiero ganarme al público. Por ahora toco un set muy dinámico de future house (un subgénero de música electrónica nacida en esta década), con mis propias producciones y algunas sorpresas. Vamos a experimentar y ver qué pasa (con el set).

—Lanzaste “Uncovered” en 2017, ¿planeas trabajar en un nuevo álbum pronto? Y si es así, ¿cuáles son los caminos que te gustaría tomar?

—Sí, estamos trabajando en mi nuevo álbum. Espero presentarlo en 2019. Mi enfoque sigue siendo tener buenos temas, con cantantes y voces interesantes. Claro, trato de no descuidar lo que escribo y no correr detrás de cada tendencia. Pero creo que la gente puede reconocer que este material es Robin Schulz. No será fácil, pero estoy trabajando en ello.

—Tuviste algunos sencillos en 2018 con Erika Sirola, Nick Jonas y Marc Scibilia: ¿cómo eliges tus colaboraciones?

—Es difícil de explicar. La voz tiene que atraparme, tiene que haber algo extraordinario. Además, todos estos artistas son excelentes compositores. Todo esto hace la diferencia. Tiene mucho que ver con el feeling y con que yo no sigo siempre un esquema.

—¿Cómo definirías un set perfecto? ¿O qué es lo que hace un buen performance?

—Independientemente de las diferentes opiniones personales sobre lo que constituye hacer un buen set, es definitivamente el hecho de comprometerse con la gente. Necesitas sentir el momento. En ese sentido, para llevar a la gente y hacerles pasar un buen rato, tienes que observar cuidadosamente y tratar de crear la mezcla correcta entre tu gusto personal y ese momento que ellos están pasando. No pretendo decir que sé crear el set perfecto, es cuestión de experiencia, feeling y destreza.

—¿Cuál es tu parte favorita durante un concierto?

—Es cuando me doy cuenta de que la gente está completamente metida en el concierto. En el instante en el que puedes reproducir nuevas pistas que la gente aún no conoce y ellos aun así participan de cualquier forma.

—¿Cuál fue tu experiencia durante el rodaje de “The Movie” (2017)?

—Fue una experiencia especial. La filmación se realizó durante todo un año. Tuve muchas impresiones, muchos grandes momentos. Creo que la película es muy buena.

—Estarás en la cartelera del Tequila Sound Festival, ¿te gusta este destilado mexicano?

—Sí. Pero tienes que tener cuidado, eso puede llevarte a otro mundo.

—¿Qué bebes durante tu performance? Si es que bebes alcohol.

—Actualmente ya no bebo alcohol. Más bien agua, cerveza sin alcohol, Red Bull y refresco de cola.