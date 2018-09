Roberto Palazuelos habla de la novia de Luis Miguel

Roberto Palazuelos opinó sobre la modelo Mollie Gouldla, la novia de 19 años de edad con la que anda Luis Miguel.

El actor de 51 años de edad aseguró en entrevista para el programa "Hoy", que no tiene ningún problema con las relaciones con tanta diferencia de edad, y reconoció que a él también le gustan las mujeres más chicas.

"Ellas te inyectan energía, y a ellas les encanta estar con hombres más grandes porque les enseñas, porque los hombres más grandes somos más caballerosos, más interesantes, somos mejores al hacer el amor, tenemos más dinero. Son muchos factores que funcionan bien", reflexionó.

Sobre su preferencia por las mujeres jóvenes, Palazuelos consideró que es un complemento perfecto.

"Ellas están como esponjas absorbiendo todo lo que tú ya traes, te inyectan esa energía que tú ya perdiste, pero tú les das toda esa sabiduría. Por ejemplo, hay niñas que se angustian mucho con ciertas cosas, y les dices 'no te enganches con estas cosas, son tonterías'".

El "Diamante negro" confesó que cuando formalice con una mujer, ésta tiene que ser menor que él y debe desear embarazarse, pues le gustaría ser papá de una niña.

"Cuando yo quiera formalizar, mínimo le quiero llevar unos 20 o 25 años a la mujer con la que formalice". "Si no se embaraza con quien esté saliendo, no me voy a vivir con ella, ¿para qué?", declaró.

Sobre retomar su amistad con Luis Miguel, dijo que "ya cada quién anda en su rollo, la mayoría de mis amigos, yo también ando en el mío ya es difícil coincidir con mucha gente ¿no?, yo siempre me voy a quedar con grandes recuerdos muy bonitos de toda la gente", finalizó.

JB