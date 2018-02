Robbie Williams confiesa por qué ya no cantará "Angels"

Robbie Williams dio a conocer que ya no interpretará más en vivo "Angels", primer tema que lo llevó al éxito a mediados de los años noventa.

En entrevista para The Daily Star, el cantante de 43 años confesó que el motivo de esta decisión se debe a la carga emocional de la canción.

"Tengo que contenerme o podría llorar con todo y verme patético", dijo el británico, quien comentó que mucha gente le comenta que este tema les recuerda a sus familiares o amigos fallecidos, y que incluso, la canción fue escuchada en los funerales.

"Hay gente que muestra fotos de sus mamás o papás que murieron y pienso ‘Oh dios, voy a llorar'".

"Angels" fue el cuarto sencillo de "Life Thru A Lens", álbum debut de Williams, "Life Thru A Lens", la emblemática canción suele ser con la que el artista termina sus espectáculos, y ha sido versionada por artistas como Jessica Simpson, la cantante de soul Beverley Knight, la banda All Angels y la mexica Yuridia.

Al final del año pasado, Williams tuvo que suspender algunos conciertos debido a problemas de salud que lo obligaron a pasar siete días en cuidados intensivos.

LS