Robbie Williams anuncia concierto en la Perla Tapatía

El británico anunció ayer que llegará a Guadalajara con su gira “The Heavy Entertainment Show”; ofrecerá un concierto el 15 de noviembre en la Arena VFG, aunado a esta presentación, el cantante también es cabeza del cartel del Festival Corona Capital de la Ciudad de México. Los boletos para su presentación en tierras tapatías estarán disponibles en Preventa Exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex los días 3 y 4 de septiembre y en Venta General a partir del 5 de septiembre a través del Sistema Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx y por teléfono al 3818-3800 y en la taquilla del recinto.

Como solista, Robbie ha vendido más de 75 millones de álbumes y tiene seis de los 100 álbumes más vendidos en la historia británica.

Williams es considerado el artista más aclamado y carismático de su tiempo, un lugar que se ha ganado y que cimentó y celebró especialmente con sus actuaciones de 2003 en Knebworth con un récord de 375 mil personas en tres noches.

En retrospectiva, todos sus triunfos han sido poco probables, por ejemplo, en 1990, cuando se unió a Take That con sólo 16 años, era una época en la que las boybands británicas eran consideradas pasadas de moda, y él era el miembro más joven y menos pulido. Cuando se separó de la banda en 1995, se lo consideró una bala perdida en la industria del entretenimiento, y pocos tenían serias expectativas de lo que vendría. Nadie, excepto quizás él y su co-compositor Guy Chambers, imaginaron que la canción que ellos escribieron, “Angels”, sería la primera de una banda sonora generacional y que definió su carrera: “Let Me Entertain You”, “Millennium”, “No Regrets”, “Rock DJ “, “Supreme”, “Eternity” “Feel” y muchos otros que los fanáticos mexicanos podrán disfrutar en vivo en su próximo concierto en la Arena VFG de Guadalajara el 15 de noviembre.