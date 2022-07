Ringo Starr anuncia cuatro nuevos temas

Ringo Starr anunció ayer el lanzamiento de un nuevo EP3 con cuatro pistas inéditas; el material llegará al mercado el 16 de septiembre de 2022. Estas cuatro nuevas canciones se grabaron en el estudio Roccabella West, propiedad de Starr, tal y como lo hizo para sus EP “Change The World” y “Zoom In”.

Esta nueva entrega contienen canciones que abarcan el espectro del pop, el country, el reggae y el rock and roll. El EP3 estará disponible el 16 de septiembre en formato digital y en CD, y en vinilo de 10 pulgadas y como cassette azul royal translúcido de edición limitada, el 18 de noviembre de 2022.

“Estoy en mi estudio escribiendo y grabando cada vez que puedo. Es lo que siempre he hecho y seguiré haciendo, y lanzar EP con más frecuencia me permite seguir siendo creativo y darle a cada canción un poco más de amor”, compartió Ringo durante el anuncio.

Los temas que componen esta nueva entrega son: “World Go Round”, “Everyone and Everything”, “Let’s Be Friends” y “Free Your Soul”.

En particular, “World Go Round”, tema escrito por Steve Lukather y Joseph Williams, difunde el mensaje positivo de esperanza y unión de Ringo. La pista presenta a Ringo en la voz, la batería y la percusión; Steve Lukather, en la guitarra; Joseph Williams, en los teclados, con los coros proporcionados por Joseph Willams, Billy Valentine, Zelma Davis y Maiya Sykes.

Escrita por Linda Perry, “Everyone and Everything” captura el sonido clásico de Ringo Starr y lo coloca en la voz, la batería y la percusión junto con Linda Perry en la guitarra y la percusión.

Con un ritmo de baile contagioso, “Let’s Be Friends” fue escrita por Ringo, Bruce Sugar, junto con Sam Hollander, con Starr a cargo de las funciones vocales y de batería; Nathan East, en el bajo; Steve Lukather tocando la guitarra, Bruce Sugar en los teclados, percusión y arreglo de trompetas.

Escrito por Ringo Starr y Bruce Sugar, el sonido relajante y rítmico de “Free Your Soul” transporta al oyente a la playa de una isla en una noche clara y cálida bajo la luna llena. Con Ringo en la voz, la batería y las palmas, la canción también cuenta con Dave Koz en el saxo tenor y José Antonio Rodríguez en la guitarra de nylon.