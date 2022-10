Ricky Martin y el día que se declaró gay

A 12 años de este importante paso en su vida, Ricky Martin lo recordó en el marco del National Coming Out Day (Día Nacional de Salir del Clóset), por lo que publicó un video en sus redes sincerándose sobre sus emociones en aquel momento que se declaró gay.

"Hola, ¿qué tal? Estoy aquí, estudiando mis libretos pero ¡es el día Nacional de Salir del Clóset! Es tan importante, de verdad importa. Recuerdo cuando no me sentía listo. Recuerdo qué increíble se sintió cuando supe lo que era, pero hacerlo fue el mejor sentimiento de todos", expresó. "No fue fácil para mí y de seguro no es fácil para muchos de ustedes. Pero vale tanto la pena… tanto la pena", contó el cantante en sus redes sociales para sus millones de seguidores en todo el mundo.

Ricky Martin aceptó que recibió odio cuando lo hizo, pero el amor que también recibió fue más grande por parte de su familia. "Encontré mucho amor del otro lado y claro que también encontré un poco de odio para ser honesto, es verdad, pero ¿a quién le importa? Me hizo más fuerte", indicó.

Finalmente, Ricky Martin dejó un mensaje para quienes no han podido decir quiénes son al mundo y a quienes ya lo hicieron y no ha sido un camino fácil, "no estás solo, te amo", les dijo el cantante a todos aquellos fans que siguen su carrera y que están indecisos sobre sus preferencias sexuales.

