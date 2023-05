Richie O'Farrill reaparece tras escándalo con standuperos; esto dijo

Ricardo O'Farrill reapareció después de su momento de crisis que dejó un reguero de polémica, y el comediante finalmente comentó que es lo que ocurrió.

Luego de la polémica ocurrida con Mau Nieto, Daniel Sosa y Sofía Niño de Rivera, el comediante mexicano se retiró de las redes sociales. Asimismo, sus familiares informaron que se encontraba atendido por un equipo médico profesional.

Hay que recordar que el standupero explotó contra varios de sus colegas por malos tratos, hecho que preocupó a sus amigos cercanos y fans sobre su salud mental. La relación entre Nieto, Sosa y O'Farrill se vio afectada luego de las declaraciones hechas por el standupero, donde acusó a sus examigos de drogar a una mujer y de haberlo violentado en repetidas ocasiones.

Por medio de Instagram, "Richie" aseguró que "se encuentra bien". "Agradezco de manera infinita todos los mensajes de apoyo, los comments y las llamadas telefónicas que he recibido de cada unx de ustedes, señaló. "Se me llenan de agüita los ojos cuando medio me asomo a leerlos porque prefiero seguirme desintoxicando de las malditas redes sociales", escribió en su cuenta personal.



O'Farrill reveló que ha estado acompañado por su novia Cristy Alfaro, su familia y mascota. Por el momento, se encuentra trabajando en nuevos proyectos para reactivar su carrera luego del escándalo. "Ya contaré a detalle toda esta experiencia mediante la pasión que le pongo a las cosas que ejecuto con dicha y me atrevo a llamar arte", aseguró. "Richie" explicó que las donaciones que obtuvo en días anteriores serán destinadas a causas de beneficencia.

Como era de esperarse, el mensaje del standupero se llenó de reacciones positivas por parte de sus fans. "A todos los que nos ayudaste con neurosis y ánimo, sólo nos queda apoyarte a ti", "Te queremos mucho Richie, eres un ser humano y es válido pasarla mal", "Siempre es bueno explotar y empezar de nuevo", se lee en el post.

¿Qué enfermedad padece Ricardo O'Farrill?

Hace tres años, O'Farrill reveló que fue diagnosticado con neurosis. Desde entonces, ha emprendido una lucha por sobrellevar el trastorno que altera su salud mental. Con el humor que lo caracteriza, el standupero presentó un espectáculo en el Teatro Metropólitan en 2019. Y frente al público afirmó: "Mi nombre es Ricardo O'Farrill, tengo 28 años (en ese entonces), soy ciudadano mexicano y tengo neurosis".

En otra ocasión, platicó la manera en que afrontó el diagnóstico de su psiquiatra. "Me explicó cómo funciona, me dijo: ‘no te preocupes, tus sentimientos son exactamente igual que todas las personas, te pones triste igual que todas las personas, te pones feliz igual que todas las personas, te enojas igual que todas las personas, pero… al triple", detalló el comediante.

FS