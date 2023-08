El drama en el mundo del Stand Up mexicano no cesa. Hace unos días Ricardo O'Farrill reapareció en redes sociales y ofreció disculpas a los comediantes que se vieron afectados por las declaraciones que hizo en el mes de abril.

El comediante explotó contra sus colegas, incluido Daniel Sosa, a quien acusó de haberlo amenazado de muerte durante la boda de Mau Nieto. Luego de haber sido internado en una clínica y recibir tratamiento psicológico, "Richie" puso fin a la polémica con un video de disculpas.

"Perdón por esparcir una cosa que no era más que un chisme, que ocasionó un daño que yo no tenía medido", dijo sobre sus examigos.

En su reciente aparición en el programa Pinky Promise de Karla Díaz, Daniel reaccionó al mensaje que envió el standupero.

"Ricardo hoy ya salió del centro de rehabilitación donde estaba. Hablando de compas, es la persona por la cual yo empecé en la comedia", recordó sobre sus inicios en el medio y la amistad que mantuvo con el comediante mexicano.

Sosa celebró el hecho de que "Richie" se encuentra mejor, según lo dio a conocer en su video de disculpas. "Que esté mucho mejor, la neta es una especie de paz en el corazón porque por más cosas que haya hecho, no deja de ser un humano y no deja de ser una persona que fue muy importante para mí", dijo.

Sin embargo, ante las cámaras confesó que le dolió mucho lo ocurrido: "Estoy muy enojado porque lo que hizo no se me hizo justo. Me dijo cosas horribles, me difamó de una manera impresionante, hoy entiendo de dónde viene, hoy entiendo que no era él, y justo en la disculpa lo dijo".

Daniel Sosa aclaró que Ricardo atravesaba por un brote psicótico, pero no le es justificación para haberlo acusado en internet.

"Eso no deja de lado que me lastimó mucho. Me dijo cosas horribles en redes sociales, o sea, imagínate despertar y leer 'vamos a despellejar a tu perro, vamos a...' y es como ¿en qué momento, yo no he hecho nada de esto?", destacó.

De nueva cuenta, el standupero reiteró que agradece la disculpa de O'Farrill, pero de momento no sabe si la amistad podrá resurgir.

"No puedo decirte hoy que es mi mejor amigo, porque duele mucho, pero sin lugar a duda, hoy con el corazón en la mano yo perdono a Ricardo, porque Ricardo no era consciente de eso", sentenció.

Daniel Sosa pide no bromear con el caso de Ricardo O'Farrill

En la emisión de Pinky Promise, Daniel Sosa pidió no hacer de la situación de Ricardo O'Farrill un juego.

"Si pueden mandarle amor, mándenselo. Yo la neta si algo le puedo agradecer a la gente que han estado apoyándome es la atención de echarme la buena vibra porque es difícil cuando de repente llega una lluvia de odio", señaló.

El comediante de 29 años expresó que los últimos meses le fueron complicados por los ataques que recibió en redes sociales, pero se mantiene firme ante la situación.

