El tema del comediante Ricardo O'Farrill se ha convertido en algo muy delicado. Durante la tarde de este miércoles, la Fiscalía General de la Ciudad de México compartió una ficha de búsqueda por la desaparición del comediante mexicano con el número de expediente AYO/1763/2023, en donde especifica que fue visto por última vez el pasado 18 de mayo.

Esto provocó preocupación e incertidumbres en varios usuarios de redes sociales, por lo que horas después la darse a conocer la ficha de desaparición, en la cuenta oficial de Ricardo O'Farrill se compartió un comunicado presuntamente firmado por familiares, en el cual indican que el standupero no desapareció sino que fue privado de su libertad con “rumbo desconocido” por autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la delegación Tlalpan de la CDMX, justo afuera de la “Comunidad Terapéutica Margaritas S.A de C.V”, lugar donde el mismo Richie había denunciado maltratos y violencia.

"Estaremos pendientes de la investigación qué la fiscalía se encuentra realizando con respecto al caso, cabe mencionar que el único fin de todo esto es buscar el bienestar del C.Ricardo O'Farrill Lozano".

“"Al momento de su privación de la libertad, el C. Ricardo O'Farrill fue sometido con lujo de violencia por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, personal que operaba en la unidad: MX 609-D1, por tal motivo se presentó un aqueja ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, debido al actuar de sus elementos; Posterior a ello fue trasladado con lujo de violencia en un vehículo particular, con rumbo desconocido, hasta el momento no se sabe nada acerca del C. Ricardo O'Farill Lozano", se lee en el comunicado.

Ante estos hechos los familiares del comediante mexicano decidieron levantar una denuncia ante las autoridades correspondientes.

“Por tal motivo, se levantó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas, esto se puede comprobar en la carpeta de Investigación no. CI-E-FDMDFDBP/C/UI-3 C/D/01030/06-2023”, se puede leer en la información que se compartió en el comunicado.

De igual forma se mencionó que alguien compartió información en la cuenta de Twitter de Ricardo O'Farrill desmintiendo el caso tratando de desacreditar la denuncia que se hizo, cosa que es falso, pues afirman que hasta el momento se desconoce el paradero del comediante.

"Se hace de su conocimiento que el día de hoy en la cuenta de la red social Twitter del C. Ricardo O'Farrill Lozano, se publicó un comunicado en el cual se desmentía la información que de manera correcta se ha estado divulgando en diferentes medios de comunicación, tratando de desacreditar la denuncia, al día de hoy, se desconoce el paradero del C. Ricardo O'Farrill Lozano".

Finalmente expresaron que el fin de esto es buscar el bienestar de Ricardo O'Farrill deseando que encuentre el equilibrio, salud y paz mental.

“Estaremos pendientes de la investigación qué la fiscalía se encuentra realizando con respecto al caso, cabe mencionar que el único fin de todo esto es buscar el bienestar del C.Ricardo O'Farrill Lozano, deseando que encuentre el equilibrio, salud y paz mental qué se requiere, la violencia no es en ningún sentido, la manera de encontrar esto”, finalizó.

Policía de la CDMX explica suceso

Por su parte la Policía de la Ciudad de México respondió a los hechos de Ricardo mencionandoque: “El pasado 5 de junio, en las instalaciones de un centro terapéutico que se ubica en la calle Margaritas, en el Pueblo de San Miguel Topilejo, de la alcaldía Tlalpan, fue requerida la presencia policial debido a una persona agresiva y que pateaba las puertas de entrada. Al llegar el vehículo oficial al lugar, a petición del personal de dicho centro, se realizó el aseguramiento del hombre que causó daños al exterior de las instalaciones y quien además agredió físicamente a un uniformado”, mencionaron las autoridades.

Además agregaron que se logró localizar a un familiar del comediante quien arribó al sitio y llegó a un acuerdo con el centro terapéutico para hacerse cargo y retirarse por sus propios medios.

MF