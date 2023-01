No fue de la noche a la mañana que Ricardo Montaner llegó a la fama. El padre del dúo musical Mau y Ricky nació en Valentín Alsina (Buenos Aires, Argentina), pero siendo aún muy joven viajó a Venezuela, precisamente a Maracaibo, donde comenzó a formar parte de un coro de iglesia.

Con el correr del tiempo Ricardo Montaner se dio cuenta que la música era lo suyo y quería dedicarse a esto de por vida. Luego formó algunas bandas de rock y pop con sus amigos, como por ejemplo "Los correcaminos" y "Scala", donde trabajaba como baterista.

"Yo cantaba en bares allá en Maracaibo, en cervecerías. Y recuerdo que cuando yo terminaba de cantar, me iba al piano bar que tenía Nelly, que se llamaba 'El piano blanco'. Ella cantaba detrás de un piano, tocaba maravillosamente y cantaba canciones maravillosas. Me enamoraba ir para allá para escuchar música después de terminar de trabajar. Un día me atreví a decirle a Nelly que si me podía dar clases de piano", recordó en una oportunidad Montaner.

Montaner comenzó a tomar clases de piano, y al mismo tiempo seguía cantando en la banda "Scala". Luego decidió iniciar su carrera como cantante solista.

Te recomendamos: Critican a Evaluna por publicar foto de Camilo totalmente desnudo

En 1976 Ricardo Montaner lanzó el sencillo "Mares" del lado A y "Júrame" del lado B. "Murallas" fue la primera canción del disco larga duración, y esa fue la primera canción que presentó en un festival: Festival de Ancón en Perú.

Sin embargo su primer disco completo fue "Cada Día", el cual Ricardo Montaner lanzó en 1982 con la discográfica "Gaviota". A finales de los 80 el cantante llegó a México. "Llegué con una ilusión enorme que luego se convirtió en una hermosísima realidad. Llegué un 8 de abril, directo al programa de Don Raúl, en domingo. A partir de ahí comenzó un periplo mío por todos los pueblos y ciudades de México; recuerdo ir con un Volkswagen con mis productores pasando radio por radio con el 'Tan enamorados' debajo del brazo", recordó Montaner.

LSPC