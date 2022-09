Una de las parejas de las que más se habla en el mundo del espectáculo ya sea para bien o para mal es sin duda alguna la de Camilo y Evaluna Montaner, la cual muy seguido se convierte en tema de conversación en redes sociales, tal como sucedió hace unas horas, pues han vuelto a generar polémica entre los usuarios, esto porque la hijo de Ricardo Montaner compartió una foto de su esposo totalmente desnudo.

La cantante decidió jugarle una pequeña broma a Camilo, por lo que se le hizo fácil tomar un fotografía mientras tomaba una ducha y compartirla en las redes sociales, sin embargo el plan no salió como ella esperaba, pues los usuarios comenzaron a criticarla por dicha acción.

En la imagen que ya circula en las distintas redes sociales se puede apreciar que Camilo se encuentra de espaldas en el interior de la regadera, la cual sus paredes son totalmente transparentes, por lo que se puede ver toda la parte trasera de su cuerpo.

Al parecer, para la mamá de Índigo capturar este momento fue algo completamente natural, pero muchos usuarios la han considerado como una completa falta de respeto, sobre todo porque el artista no se dio cuenta de que estaba siendo fotografiado, situación que le ha valido fuertes críticas.

"Eso no se hace", "No le veo la gracia", "Pobre Camilo, no tiene ni privacidad", "¿Cuál es la necesidad de exhibir a tu esposo", "Deja tranquilo a tu marido por, favor. Déjalo bañarse tranquilo, diablos qué toxica", "Muy linda tu vida, pero no exhibas a tu esposo", "Qué gente tan rara, muy moralistas, mucho hablar de Dios, pero comparten estas fotos", "Que falta de respeto a tu pareja", "No muestras a índigo pero sí las nalgas de tu esposo, que estupidez", son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Pero no todo fue malo, varias usuarias también le agradecieron por dejarles ver el mejor lado del cantante y hasta la defendieron, pues aseguraron que no hay nada de malo en que muestre el cuerpo humano, además de que están convencidas que jamás se habría atrevido a tanto si el propio Camilo no hubiera estado de acuerdo.

MF