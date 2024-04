Nancy Rivera, bailarina jalisciense que triunfa con J Balvin y Nicky Jam

Originaria de Autlán de Navarro, Jalisco, Nancy Rivera es una bailarina profesional, quien actualmente es parte del equipo de trabajo del reggaetonero Nicky Jam en su reciente tour, pero también ha participado en la gira musical de Don Omar hace dos años. Además, la joven también ha tenido presentaciones en los Latin Billboards con Bad Bunny y Nicky Nicole, así también ha sido parte de videos musicales con J Balvin y Wisin y Yandel, entre otros.

Nancy reside en Los Ángeles, California, ciudad donde ella misma ha gestionado sus propias oportunidades. Al respecto, conversa con EL INFORMADOR sobre cómo ha sido esta aventura de las expresiones dancísticas para ella. Recuerda, por ejemplo, que después de estudiar la preparatoria en Autlán de Navarro, se fue a estudiar un curso intensivo de baile en Los Ángeles, “así que estando allá quise estudiar mi carrera de baile y poco a poco se fueron dando las cosas”.

Expresa que esta ciudad estadounidense “es la mata del entretenimiento” y no tenía idea del panorama que se le iba a abrir estando allá. Recuerda que cuando era más joven, su intención era trabajar en Televisa o TV Azteca. Su permanencia en Los Ángeles ha sido ya por una década, “me ha tocado bailar con muchos reggaetoneros y ahora he forjado mi trayectoria también con el baile americano, que es en lo que me he estado enfocado este año, además de comerciales, experimentando apenas en la actuación”.

La jalisciense ha trabajado desde hace varios años en producciones en Estados Unidos. CORTESÍA

Comparte que aunque empezó a los 18 años de manera profesional en el baile, ha tenido muchas satisfacciones y el proceso también ha sido muy largo, “pues nunca me ha tocado esa suerte de que un amigo me haya recomendado, siempre me ha tocado trabajar más de lo normal, con lo que también he forjado mi carácter, lo que me ha mantenido es la pasión por la disciplina del baile y que soy mexicana, pues eso me llena de orgullo e inspiración”.

Por ejemplo, para ser parte de uno de los videos de J Balvin, Nancy se fue a Miami, donde estuvo en un intensivo de baile por dos semanas, y justo la coreógrafa que se encargó del clip del artista colombiano la vio y le pidió que participara: “Con Wisin y Yandel también fue similar, ese par de semanas que estuve en Miami, me ‘bookearon’. Para mí fue un shock, porque ya llevaba cinco años en Los Ángeles y no salía nada, yo ya estaba con la idea de regresarme a México, pues sentía que estaba perdiendo el tiempo, pero ese intensivo que viví en Miami me hizo recobrar la pasión por el baile”.

De estas participaciones también se dio la oportunidad de hacer audición para la gira mundial de don Omar hace dos años, “ya este año no estuve con el equipo porque ahora estoy con Nicky Jam, cuya audición fue el año pasado, la cual surgió de Instagram, todo el mundo estuvo invitado. En esas dos audiciones yo no tuve agencia, me costó mucho trabajo obtener una en Estados Unidos”, así que después de siete años de trabajo arduo estando en Estados Unidos, pudo ser firmada por una agencia, “y apenas ahora me están mandando castings”. Es decir, todos los logros que ha tenido previamente Nancy, es porque ella misma los buscó.

La bailarina jalisciense resalta que ahora su intención es darse a conocer más en México, tras laborar varios años con equipos internacionales. CORTESÍA

“Todo ha sido porque yo seguía a los coreógrafos en Instagram, veía sus notificaciones (de las audiciones) y yo me hacía de mis propias oportunidades”.

Resalta que ahora su intención es darse a conocer más en México, la invitaron a impartir clases y ahora quiere hacer más presencia tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México. Expresa que ella comenzó al revés de lo que comúnmente pasa con los bailarines nacionales, quienes se preparan aquí en México, hacen su trayectoria y luego se van a la aventura a Estados Unidos, en su caso, ella comenzó a labrar su carrera en Los Ángeles y Miami, y ahora quiere abrirse paso en su país, de hecho también acaba de firmar con una agencia en la Ciudad de México.

Entre las metas y los sueños de Nancy está el poder bailar para Rosalía, Karol G y Dua Lipa, pero también quiere forjarse como actriz, empezando primero por los comerciales para luego adentrarse en la televisión y el cine.

Expresa que en la convivencia con los artistas, todos han sido muy cálidos. Por ejemplo, resalta que Don Omar es muy reservado, pero Nicky Jam inclusive estuvo en el casting para elegir al cuerpo de baile y se ha portado muy bien con ella y sus colegas, también tiene muy buenas experiencia del trato con J Balvin y Nicki Nicole, destacando además que Wisin y Yandel también son muy atentos y perfeccionistas en su trabajo.