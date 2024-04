Marco Antonio Solís: Miles de almas se entregan al Buki en Guadalajara

Con múltiples exitos románticos y como en sus mejores tiempos, Marco Antonio Solís el “Buki” se presentó la noche de este sábado en el estadio 3 de Marzo.

Luego de haber dicho adiós con su icónica agrupación “Los Bukis”, Marco Antonio Solís llegó al inmueble zapopano con su tour solista “Eternamente agradecido”, con el cual ya ha recorrido varias ciudades de la república mexicana.

Poco después de las 21:30 horas el concierto inició, con un video proyectado de presentaciones del Buki y con el éxito “Se va muriendo ni alma”, con el que arrancó a tambor batiente; le siguió “Ahora te vas” y después dirigió sus primeras palabras al público durante la noche, agradeciendo por el esfuerzo de haber acudido a ver el show, además, hizo un llamado a los asistentes para que no olviden sus sentimientos siempre que la música lo permita.

“Son para abrir el alma de par en par y hablar de lo que ocurre en nuestro interior, y que abandonamos lo mas importante dentro de nosotros: nuestros sentimientos y la música lo permite”.

Luego de ello, mandó un abrazo a sus “contemporáneos cincuentones” y a la juventud romántica que acudió a disfrutar del espectáculo.

El espectáculo siguió con “Dios bendiga nuestro amor”, “Bajo los ojos de Dios” e “Invéntame”, la cual fue una de las más coreadas por parte de los asistentes. Después de “Invéntame”, llegó el momento de bailar con “Morenita”, con la que los fans agarraron parejas o solos y dieron sus mejores pasos de baile.

Tras cantar “Cuando te acuerdes de mí”, el público coreó en varias ocasiones “Marco, Marco”, quien respondió con un mensaje para las parejas y quienes han sufrido algún desamor, pidiendo que no carguen culpas que no corresponden.

“A veces las relaciones no todas funcionan en pareja, a veces nosotros vamos con todo el compromiso para establecer una aventura el resto de nuestro camino (...) una de las más desfavorables es cuando el amor se debilita y pasan algunos años y se acaba eso que algún día nos unió a las parejas”.

“Algunas relaciones triunfan, otras fracasan, pero lo importante es que no hay que cargar culpas y es lo más sano, donde no hay amor, no hay nada que hacer”, dijo.

El Buki entonó “O me voy o te vas” y “El Perdedor” para poner a bailar nuevamente a los fans, aunque con “Tu Cárcel”, la pasión de los asistentes se desbordó en aplausos y coros hacia el cantante.

El concierto cerró con éxitos como “A dónde vamos a parar”, “Si no te hubieras ido” y “Más que tu amigo”, con las que el Buki dejó contentos a sus fans.

La importancia de ser “El Buki”

Marco Antonio es uno de los referentes más importantes de la música mexicana, no sólo por éxitos como “Si no te hubieras ido”, “Mi mayor necesidad”, “Más que tu amigo” y “Tu cárcel”, sino también por los más de 300 temas de su autoría interpretados por otros artistas.

Es tal su relevancia que ha vendido más de 35 millones de discos en toda su carrera; y ha recibido múltiples premios: 15 Discos de Oro, 10 Discos Platino y un Disco Diamante.

Cabe recordar que la carrera musical de Marco Antonio Solís inició en 1970, cuando formó con su primo Joel Solís el grupo “Los Hermanitos Solís”. Éste se convirtió en “El duelo los Bukis”, palabra que en lengua yaqui, significa “niños”.

Al poco tiempo, del dueto nació el grupo “Los Bukis”. Surgieron, entonces, grandes éxitos que forman parte del cancionero popular y del corazón del público mexicano y latinoamericano.

Después de dos décadas con “Los Bukis”, en 1995, Marco Antonio inició un nuevo capítulo en su trayectoria y musical: lanzó su primer disco en solitario. “En pleno vuelo”, se presentó al público el 24 de julio de 1996 y consiguió un Disco de Oro y un Disco Platino.

En menos de una semana, la producción discográfica vendió más de medio millón de unidades, ocupando así los principales lugares en las listas de Billboard en Estados Unidos.