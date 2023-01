¿Cuáles son los conciertos que habrá en Guadalajara en 2023?

Tras un 2022 frenético en conciertos, que tras las restricciones de la pandemia pudieron agendarse nuevamente o abrir nuevas fechas para realizarse en sus formatos masivos habituales, este 2023 no será la excepción.

Para una metrópoli como la tapatía, ya figuran conciertos y shows importantes y más que esperados por los fans durante el primer semestre del año.

Las Cañadas Country Club

*Andrea Bocelli – 24 de febrero

C3 Stage / C3 Rooftop

*Retro Perreo – 21 de enero

*Rhapsody - 22 de enero

*Therion – 4 de febrero

*Amyl and The Sniffers - 27 de enero

*Depresión Sonora – 11 de febrero

*Angra – 23 de febrero

*Here comes The Kraken – 5 de marzo

*Macaco – 7 de marzo

*Katatonia – 17 de marzo

*Moonspell – 18 de marzo

*Mono INC. – 19 de marzo

*The Change – 24 de marzo

*C.R.O – 26 de marzo

*Siamés – 30 de marzo

Foro Independencia / Anexo Independencia

*Mad Professor – 14 de enero

*Skull Fist – 10 de febrero

*Lng/SHT – 17 de febrero

*Dirty Sound Magnet – 25 de febrero

*MYRATH – 23 de abril

*D.R.I – 18 de junio

Teatro Diana

*Diego Torres – 9 de febrero

*Soda Infinito: Homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati – 15 de febrero

*Jorge Drexler – 18 de febrero

*Ángeles Negros: homenaje a Mario Gutiérrez – 26 de febrero

*Elsa y Elmar – 2 de marzo

*3 Clásicos del Rock: Tributo a The Doors con Mojo Risin, The Beatles con The Rockets, y Creedence con Midnight Special – 5 de marzo

*Manuel Carrasco – 15 de marzo

*Ray Coyote – 24 de marzo

*Los Cafres – 30 de marzo

*Fonseca – 20 de abril

*Belle and Sebastian – 24 de abril

*Los Bunkers – 5 de mayo

Guanamor Teatro Studio

*Virlán García – 21 de enero

*Opeth – 21 de febrero

*Cuca – 24 de febrero

*Molchat Doma – 25 de marzo

*Cigarettes After Sex – 1 de abril

*Joss Stone – 30 de abril

*Kreator and Testament – 6 de mayo

*Tom Odell – 28 de mayo

Auditorio Telmex (www.auditorio-telmex.com)

*Disney Junior – 15 de enero

*Marca Registrada – 28 de enero

*Adexe y Nau – 29 de enero

*Tini – 2 de febrero

*2000’s Pop Tour – 4 de febrero

*Kenia Os – 10 de febrero

*Danna Paola 11 de febrero

*Enrique Guzmán y los años dorados del rock – 15 de febrero

*Fuerza Rígida – 16 de febrero

*Espinoza Paz – 17 de febrero

*Matisse – 18 de febrero

*Alejandro Sanz – 21 de febrero / 3 y 4 de marzo

*Paquita la del Barrio, Ana Bárbara y la Única Internacional Sonora – 24 de febrero

*Pandora y Flans – 25 de febrero

*Cocomelon – 26 de febrero

*Ricardo Montaner – 8 de marzo

*Christian Nodal – 9 y 10 de marzo

*Napoleón – 15 de marzo

*Los Caligaris – 17 de marzo

*Ricardo Arjona – 19 de marzo

*Carlos Rivera – 25 de marzo

*Jay Wheeler – 30 de marzo

*Pancho Barraza – 21 y 22 de abril

*Kim Loaiza y DJ Pantoja – 28 y 30 de abril

*La Inolvidable Banda Agua de la Llave – 20 de mayo

*María José – 25 de mayo

*Ana Gabriel – 27, 28 y 30 de mayo

*Mónica Naranjo – 10 de junio

*Ha-Ash – 29 de junio

FS