Revive a “3 clásicos del rock”

Los clásicos jamás pasarán de moda, prueba de ello es la música de The Beatles y The Doors, la cual ha logrado trascender generación tras generación, posicionándose en el gusto del público de todas las edades. Con el objetivo de revivir los años dorados del rock, Tomás Escobedo, miembro de la agrupación The Rockets (tributo a dicha banda británica), se dio a la tarea de organizar un espectáculo titulado: “3 clásicos del rock”, el cual llegará al Teatro Diana, el 18 de febrero en punto de las 18:00 horas.

En entrevista, Escobedo ofrece detalles del show: “Estaremos The Rockets, con tributo a The Beatles; continuará la agrupación Midnight Special con Creedence, y por último, Dof con The Doors. Es una presentación tipo Las Vegas; es decir, hay caracterización de los personajes que representamos, incluso las guitarras y demás instrumentos son iguales a los originales. También la agrupación que representa a The Doors trae los órganos originales. Todos nos vestimos igual a los integrantes de cada grupo, nos movemos igual”, detalla Escobedo.

Durante el espectáculo, el público tendrá la oportunidad de hacer un recorrido por las canciones más exitosas de dichos grupos, pero también escucharán algunas que quizá no conozcan: “La idea es que el setlist se prepare con algunas de las canciones más clásicas, las que no se pueden dejar de escuchar, pero también algunas muy buenas que no fueron tan sobresalientes”, detalla.

Oportunidad a los niños

“3 clásicos del rock” ha sido presentado anteriormente en Guadalajara, por lo que Escobedo pudo rescatar algunas cifras respecto a la edad de los asistentes a este show, el resultado le sorprendió, pues “el treinta y tantos por ciento eran menores de 17 años”, por lo que en esta ocasión ofrecerán una apertura especial:

“El espectáculo lo abrirá la agrupación infantil Colores Primarios, una banda musical de niños que tocan rock clásico. Quisimos darle la oportunidad porque la música de The Doors, Creedence, y The Beatles se toca en los bares, entonces ¿dónde tocarían ellos? Los apoyamos”.