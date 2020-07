Revelan tráiler oficial de "The Umbrella Academy 2"

Al fin, luego de varias semanas de guardar el secreto en la trama de la segunda temporada de “The Umbrella Academy”, Netflix reveló su primer tráiler oficial, cuyo estreno está programado para el próximo 31 de julio.

La secuela de la serie basada en los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá continuará con las aventuras de la familia disfuncional que ahora se han llevado el fin del mundo a los años 60's; sin embargo, hay más problemas.

De acuerdo con Netflix, los hermanos se dispersaron por el tiempo, terminaron en años y lugares distintos alrededor de Dallas y Texas a lo largo de un periodo de tres años, a partir de 1960. Algunos de ellos retomaron su vida tras creer que habían quedado atrapados, pero es “Cinco” quien se da cuenta de la catástrofe.

Ahora, la "Academia Umbrella" debe encontrar la manera de volver a unirse, descubrir cómo se generó el cataclismo, hacer lo posible para detenerlo y regresar a su presente para detener el apocalipsis que dejaron pendiente, mientras un trío de asesinos suecos los acechan.

El tráiler contiene una canción original de Gerard Way, titulada “Here Comes The End” inspirada especialmente para el proyecto, según revela el propio músico.

“Originalmente me inspiré para escribir esta canción cuando se filmó la primera temporada de ´The Umbrella Academy´; cuando terminé, el 2020 estaba en pleno apogeo, el mundo había dado un giro profundo y la canción estaba terminada en una nueva realidad surrealista”, detalló Way.

La segunda temporada de la entrega contará con 10 episodios y trae de vuelta a Blackman como el productor ejecutivo, así como a Jeff King, Mike Richardson y Keith Goldberg.

El elenco está compuesto por Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Emmy Raver-Lampman, Justin H. Min.

AC