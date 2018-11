Revela sus razones para no querer salir en la serie sobre Luis Miguel

Las especulaciones de la segunda temporada de la serie sobre Luis Miguel se mantienen muy fuertes y, en esta nueva etapa podría hablarse del romance sobre “El Sol” y Aracely Arámbula. Sin embargo “La Chule” da los motivos por los cuales no le gustaría que plasmaran en la pantalla chica su relación amorosa con el cantante.

“Es una experiencia tan hermosa que lo que vivimos es una gran historia, mejor que una telenovela. Pero en realidad no me interesa plasmarla, además como no está en mis manos, los escritores ponen diferentes cosas y lo hacen a su manera, entonces realmente yo siento que es una historia tan hermosa que no me gustaría que la tocaran para que no le hicieran mal”, comentó.

Eso sí, sobre la serie refirió: “Él puede sacar todo lo que él quiera antes de conocernos y de mis hijos, por supuesto que mi nombre no puede salir ahí”.