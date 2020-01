Regresa "La Doña" con aire tapatío

La historia de venganza, ambición y seducción que narra la vida de Altagracia, “La Doña”, una mujer hermosa y dueña de un emporio en el mundo de la construcción, regresa hoy a la pantalla chica en su segunda temporada.

Protagonizada por Aracely Arámbula y transmitida por Telemundo, a esta nueva entrega se suman los actores tapatíos Christian Ramos y Paola Fernández, en los papeles de Cisco y Noelia Molina.

En entrevista, Christian compartió que se siente privilegiado de estar en Telemundo y por “contar una historia como la de ‘La Doña’”. Agregó que para esta temporada vivirá una historia de amor con Aracely Arámbula (Altagracia): “Cisco se verá tentando por la pasión carnal hacia Altagracia. Durante la historia estará en la lucha de lo que debería ser, lo que es lo correcto y lo que lo están obligando a hacer. Es un personaje que se deja llevar mucho por el impulso sexual y los deseos, pero que a la vez también es racional”.

Por su parte, Paola Fernández dice que estar en “La Doña” es lo mejor que le ha pasado: “Fue una oportunidad única, una catarsis en mi vida y haber estado en este personaje tan importante como Noelia, me cambió todo, estoy muy feliz y orgullosa de formar parte de la segunda temporada”.

Sobre su papel, comparte Paola que a Noelia le pasó un incidente familiar muy trágico, “muchos se van a sentir identificados, ella es una justiciera y creo que ahí es donde empieza la relación de ‘La Doña’ y mi personaje, porque son dos mujeres de diferentes clases y pensamientos, pero al final quieren lo mismo: justicia”.

En ese sentido Paola comenta que “‘La Doña’ toca temas muy reales; yo me empapé de información, leí mucho para poder tener referentes de casos de personas que les sucedió lo mismo que a mí, y es súper doloroso ver eso; para mí es un homenaje (para ellos) y espero que les guste”.

En cine también

Además de trabajar en “La Doña”, Paola es parte del elenco de la película “Como caído del cielo” que actualmente se puede ver en Netflix. En tanto que Christian recién filmó con el director Roberto Fiesco la cinta “Sin hijos”, una comedia romántica donde participan también Regina Blandón y Alfonso Dosal, entre otros.

Rivalizará con “La Doña”

A esta segunda temporada también se une la actriz argentina Fernanda Borches, quien formará un triángulo amoroso entre ella, Aracely Arámbula y Carlos Ponce: “Yo no estuve en la primera temporada, me incorporo apenas en esta segunda y estoy muy emocionada porque es la primera vez que trabajo para Telemundo y finalmente es un canal que tiene muchísima proyección para todo el mercado hispano de Estados Unidos”.

Destaca que la trama es bastante dura, porque se reflejan problemáticas sociales como la trata de mujeres y los feminicidios: “La gente se va a enganchar muchísimo. La estructura principal de la serie es obviamente la vida de Altagracia y León (Carlos Ponce), quienes tratarán de desenmascarar una pandilla de criminales que se dedica a la trata de mujeres. Además, la serie tiene buen ritmo, tiene escenas de acción en todos los capítulos y mantendrá al espectador al filo todo el tiempo”.

Sobre el triángulo amoroso destaca que no se trata de representar personajes buenos, ni malos, sino roles con los que el público se sienta representando: “Yo soy Fátima Contreras y León es mi esposo, que en esta segunda temporada es el interés romántico de ‘La Doña’, así que habrá un triángulo amoroso. Mi personaje me gusta mucho, es muy humano y la historia de amor entre estos dos es muy bonita, hasta que finalmente entra el personaje de Aracely, pero no a separarnos, porque yo no creo que una tercera persona separe a una pareja”.

Destaca que la audiencia verá cómo surge la relación de esta pareja y como una tragedia los toca, “dramáticamente hablando, me encanta mi personaje y los disfruto muchísimo. La gente ya no quiere ver esos estereotipos (de los buenos y lo malos). Creo que todos estamos entendiendo que no necesariamente es blanco o negro, sino que hay una gran gama de grises entre uno y otro”, finaliza.