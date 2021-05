Rebeca Lane, rap desde la resistencia

A través de la música, Rebeca Lane ha marcado su postura ante la violencia hacia las mujeres, y mediante las letras y ritmos que propone en sus canciones esta joven guatemalteca se ha posicionado como una de las raperas más destacadas en América Latina. Progresivamente también ha conquistado foros en Estados Unidos y Europa, en donde ha encontrado escenarios más abiertos y libre de censura.

“Para mí la dificultad fue cuando, a través de la música, empecé a nombrarme desde el feminismo y empecé a nombrar las exclusiones y violencias que como mujeres vivíamos en el país y en la cultura del hip-hop también. Me empezaron a cerrar las puertas, a cuestionar mi participación dentro del movimiento, además el hip-hop en Guatemala es muy estigmatizado porque está vinculado con las pandillas, marginalizado”.

Con el lanzamiento de su más reciente producción “Nos queremos vivas”, Rebeca Lane refuerza su mensaje ante las autoridades y las sociedades machistas, al tomar como inspiración, en este caso, las manifestaciones lideradas por niñas, quienes en bicicleta, levantaron la voz en contra de las desapariciones y feminicidios en Guatemala y exigieron justicia para Sharon Figueroa, una niña de ocho años de edad que fue asesinada.

“Nos vimos muy impactadas por que hubo varios feminicidios de niñas y en el caso de Sharon, ella estaba jugando en bicicleta en el patio de su casa, fue secuestrada y posteriormente asesinada. Esos feminicidios en niñas impactaron mucho en las mismas niñas y sus comunidades, se dieron marchas de las mujeres de los pueblos, mirabas al pueblo y mujeres organizadas haciendo movilizaciones. Hubo una marcha en Guatemala de niñas en bicicleta, a mí me rompió el corazón ver a las niñas y pensar que es horrible que las niñas tienen que salir a exigir que no las maten”.

Rebeca Lane puntualiza que la fuerza que tomó el hip-hop en Guatemala para abrirse camino en otros países, fue la unión de las creadoras, que ante la falta de espacios optaron por generar sus propios foros.

“Eso nos abrió una ventana de oportunidad muy grande, porque dejamos de depender de los espacios que nos daban, eso ha sido muy lindo. Hemos cultivado a un público con gente que realmente nos quiere escuchar”.

Desde una visión feminista y comunitaria, Rebeca Lane ha impulsado el hip-hop desde su trinchera, acercándose cada vez más al público y en especial a mujeres distantes tanto de este género musical y de las diversas expresiones del feminismo.

“Lo que el hip-hop busca es generar comunidad, entendimiento y unir lazos. Aunque quizá dentro del hip-hop yo no tenga tanta cabida por las defensivas que tienen los varones de dejarnos entrar, realmente he encontrado que las mujeres quieren escuchar. Nunca imaginé que esto sería mi profesión, fue gracias al apoyo de las mujeres”.

A la espera

Pese a que diversos foros artísticos han comenzado su reapertura en el mundo con la llegada de las vacunas contra el COVID-19, Rebeca Lane explica que retomar su gira será un proceso complicado ante la carencia de una campaña de vacunación por parte de Guatemala, pues para acudir a los países en los que ya tenía en su agenda le solicitan estar inmunizada.

Con la intención de regresar a México, Rebeca Lane recuerda que este fue el primer país fuera de Centroamérica en abrirle las puertas para emprender giras con llenos totales en cada concierto.

“Desde la primera vez que fui me quedé dos meses haciendo gira, en ese momento no era tan conocida, pero me fueron invitando a otros lugares, ya tengo ocho años de hacer gira por México. Antes de la pandemia, los últimos conciertos que tuve fueron sold-out en las salas, México es uno de los lugares en donde me siento más querida y bienvenida”.