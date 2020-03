Raymix alista colaboración con Paulina Rubio

El cantante y músico mexicano Raymix manifestó que el panorama musical debe comenzar a ampliarse un poco más, toda vez que los reconocimientos y premios deben llegar a aquellos géneros que no están de moda, tal y como ocurrió con los galardones de una plataforma de música hace unas semanas.

En entrevista, el exponente de la electrocumbia explicó que fue precisamente la intención de abrir más espacios a otros géneros musicales que llegó al festival de música electrónica EDC 2020, donde al principio dudó sobre la aceptación que tendría con el público presente.

“Al inicio me sentí con miedo porque no estaba tan seguro de qué iba pasar. No sabía si el público que me sigue estaba en ese momento, y me llevé la sorpresa de que sí, efectivamente, los sonidos de la electrónica que le pongo a la cumbia surten su efecto, y la gente se emocionó, bailó y gozó”, puntualizó Raymix, quien durante su presentación deleitó a los asistentes con temas como “Oye mujer” y “Dónde estarás”.

Entre las sorpresas que prepara Edmundo Gómez Moreno, nombre de Raymix, se encuentra el lanzamiento del tema “Tú y yo”, una colaboración con la cantante Paulina Rubio: “Es la primera vez que ella hace una cumbia y el contacto fue a través de su mánager, él me conoce, sabe que hago la cumbia y la electrocumbia. Le propuse hacer una canción y él pensó en Paulina, se la enseñaron y se hizo”.

El cantante destacó que el acercamiento con la nombrada “Chica Dorada” fue maravilloso, pues reconoce que es una personal real “y muy fregona”; en tanto, el ídolo de la electrocumbia adelantó que ya se encuentra trabajando con figuras como Horacio Palencia, Kalimba y Aleks Syntek, pilares de géneros musicales diferentes a los que él maneja.

“Voy a trabajar con Horacio Palencia, que es una eminencia en la composición de la música regional; también, estoy trabajando al lado de Kalimba, y con Aleks Syntek vamos a hacer una cumbia porque a él también le gusta mucho”, finalizó Raymix, quien revolucionó la música de cumbia y antes de enfocarse en la industria, llegó a la NASA gracias a sus estudios en Ingeniería Aeronáutica.