Raymix, Horacio y Aczino le cantan a la diversidad femenina

“Traviesa” es el nuevo hit de Raymix, Horacio Palencia y Aczino, una electrocumbia que en su letra describe a las mujeres que se atreven a ser ellas mismas sin miedo al qué dirán. El mensaje también se vincula al videoclip que está por alcanzar el medio millón de reproducciones donde las protagonistas son mujeres de cuerpos diversos.

“La canción la escribimos Horacio y yo y finalmente se sumó Aczino para agregar unas líneas de rap. Básicamente lo que estamos cantando es cómo la pareja a veces por el amor y la pasión se pone traviesa y eso es algo muy hermoso cuando sucede. Y en el video musical quisimos llevar la inclusión y la diversidad, porque está muy marcado cómo a veces la mujer tiene que cumplir ciertos requisitos físicos, pero nosotros mostramos diferentes formas de cuerpos, hay gorditas, chaparritas y una mujer rapada”, comparte Raymix en entrevista, pues es importante que la representación se dé en todas las vías y por supuesto la música es una de ellas.

En ese sentido, Horacio también destaca la importancia de la diversidad: “Los tiempos van cambiando y creo que todos necesitamos apoyar la diversidad y la forma de pensar de cada persona. Me considero alguien que le apuesta a ser (creativo), obviamente sin dañar a nadie, porque si tu manera de pensar o tu orientación sexual es diferente a los demás, no le tiene que molestar a nadie. En ese caso el video de ‘Traviesa’ no es el típico video de la mujer tipo modelo, sino que se trata de que todas las mujeres se sientan felices como estén y creemos que la música y la letra que hicimos juntos Raymix va a servir de alguna forma para ir aclarando nuestra forma de pensar con todo esto”.

La canción se gestó en Mazatlán, Sinaloa. Previamente ya había una amistad de por medio entre los dos; luego en un evento, en la grabación de unos videos, relata Horacio, se pusieron de acuerdo para verse y componer esta nueva canción en su estudio, en un departamento frente al mar. Horacio, representante del regional mexicano, quien escribe para varios artistas, se ha anotado otros hits en la cumbia como “Amor a primera vista” con Los Ángeles Azueles y Belinda, “ahora de tanto que me ha gustado este género estoy componiendo más cumbias que canciones románticas”, confiesa.

Raymix, es precursor de un nuevo sonido como la electrocumbia que le ha dado un espacio importante en la industria de la música. “Afortunadamente encontré una oportunidad hace unos años en donde la cumbia podría modernizarse un poco con este toque electrónico y mucha gente me ubica muy bien por ese estilo, me siento satisfecho por lo que estoy haciendo”.

El músico prepara lo que será su tercera placa discográfica que podría salir a la luz en el segundo semestre del 2021. Hace unos meses compartió que Thalía lo buscó porque quería hacer una cumbia, pero el tema todavía está en desarrollo porque ambos son de diferentes disqueras.

Durante la entrevista con EL INFORMADOR quedó pactada la invitación de que ahora Raymix se sumergirá en el universo musical de Horacio, el cual tiene que ver más con el regional mexicano.